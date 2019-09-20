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    Rusya- Türkiye- Bayrak

    Bodrum’da ‘Rus-Türk Günleri’ gerçekleşecek

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (38)
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    Muğla’nın Bodrum ilçesi, 26-28 Eylül arasında ‘Rus-Türk Günleri’ne ev sahipliğe yapacak. İki ülkenin iş ve kültür alanlarında diyaloğunun geliştirilmesi ve turizmde yatırımların artırılmasını amaçlayan etkinliğin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov ve Rossotrudniçestvo Türkiye Başkanı Enver Şeyhov yapacak. 

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    Muğla’nın Bodrum ilçesi, Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 26-28 Eylül tarihleri arasında Bodrum’da “Rus-Türk Günleri” gerçekleşecek. Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği ve Rossotrudniçestvo Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Ankara Temsilciliği desteğiyle gerçekleşen etkinliğe, Rusya ve Türkiye`nin turizm ve konaklama sektörünün öncü temsilcileri katılacak. 

    Söz konusu etkinlik kapsamında “2019 Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı- İşbirliğinin Geliştirilmesi” konulu bir konferans da düzenlenecek. Rus-Türk Günleri programının açılış günü olan 26 Eylül’de düzenlenecek konferansta, turizm ve konaklama sektöründe karşılıklı yatırımların artırılması ve 12 aya yayılması için stratejiler masaya yatırılacak. 

    AÇILIŞ KONUŞMALARINI TÜRKİYE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY VE RUS BÜYÜKELÇİ YERHOV YAPACAK

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    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Konferansta açılış konuşmalarını, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Rossotrudniçestvo Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Ankara Temsilciliği Başkanı Prof. Dr. Enver Şeyhov yapacak.

    Konferansın konuşmacıları arasında Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigulin, Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Rusya Restorancılar ve Otelciler Federasyonu Başkanı İgor Buharov, Rusya Tur Operatörleri Birliği İcra Direktörü Maya Lomidze, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Oya Narin, Anex, Odeon, Kilit, Pegas, Tui gibi önde gelen tur operatörleri  yöneticileri ve diğer üst düzey yetkililer yer alıyor. 

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    İHA
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    Program kapsamında ayrıca 27 Eylül tarihinde Bodrum Ticaret Odasında, bölge iş dünyasının önemli temsilcileri ve konferans konuşmacılarının katılımıyla “Rusya-Türkiye Ekonomik ve Endüstriyel İşbirliği” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleşecek.

    Etkinliğin kültür bölümü kapsamında ise “Street Food” (sokakta satılan yiyecek) formatında Rusya-Türkiye gastronomi festivali düzenlenecek olup; Rus ve Türk Şef-Aşçılar milli mutfaklarına ait yemekleri hazırlayarak Bodrumlulara ve yarımadanın misafirlerine sunacaklar. Ayrıca “Cooking-class” programları da düzenlenecek.

    Kültür bölümünün sonunda ise Bodrum’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Rusya Federasyonu onur sanatçısı keman solisti Aleksey Koşvanets`in konseri düzenlenecek.

     

     

    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (38)

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    Etiketler:
    Enver Şeyhov, Osman Ayık, Mehmet Ersoy, Aleksey Yerhov, Rossotrudniçestvo, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği, 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı, Türkiye, Rusya
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