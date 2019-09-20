Bodrum’da ‘Rus-Türk Günleri’ gerçekleşecek

Söz konusu etkinlik kapsamında “2019 Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı- İşbirliğinin Geliştirilmesi” konulu bir konferans da düzenlenecek. Rus-Türk Günleri programının açılış günü olan 26 Eylül’de düzenlenecek konferansta, turizm ve konaklama sektöründe karşılıklı yatırımların artırılması ve 12 aya yayılması için stratejiler masaya yatırılacak.
AÇILIŞ KONUŞMALARINI TÜRKİYE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY VE RUS BÜYÜKELÇİ YERHOV YAPACAK
Konferansın konuşmacıları arasında Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigulin, Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Rusya Restorancılar ve Otelciler Federasyonu Başkanı İgor Buharov, Rusya Tur Operatörleri Birliği İcra Direktörü Maya Lomidze, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Oya Narin, Anex, Odeon, Kilit, Pegas, Tui gibi önde gelen tur operatörleri yöneticileri ve diğer üst düzey yetkililer yer alıyor.
SOKAK YEMEKLERİ FESTİVALİNDEN KONSERE PEK ÇOK ETKİNLİK
Etkinliğin kültür bölümü kapsamında ise “Street Food” (sokakta satılan yiyecek) formatında Rusya-Türkiye gastronomi festivali düzenlenecek olup; Rus ve Türk Şef-Aşçılar milli mutfaklarına ait yemekleri hazırlayarak Bodrumlulara ve yarımadanın misafirlerine sunacaklar. Ayrıca “Cooking-class” programları da düzenlenecek.
Kültür bölümünün sonunda ise Bodrum’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Rusya Federasyonu onur sanatçısı keman solisti Aleksey Koşvanets`in konseri düzenlenecek.
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