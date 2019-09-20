İmamoğlu’ndan Şehir Tiyatroları haberine ilk yorum: Gülünç ve utanç verici

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yeni sezonda sahnelenecek oyunlarda Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu ve İskender Pala gibi isimlerin eserlerine yer verilmemesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.
İmamoğlu, bir yıldır atıl durumdaki Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro hattında çalışmaların yeniden başlatılması nedeniyle düzenlenen törende gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Yeni Şafak gazetesinin İstanbul Şehir Tiyatroları’nın yeni sezonda sahnelenecek oyunlarda Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu ve İskender Pala gibi isimlerin eserlerine yer verilmemesini “İstanbul’da 28 Şubat hortladı” başlığıyla haber yapmasına ilişkin soruya İmamoğlu şu yanıtı verdi:
"Şehir Tiyatroları ile ilgili yapılan işi bir gazetenin 28 şubat benzetmesi çok gülünç. Hele hele yani 30 yıla yakındır yayın hayatında olan geçmişte gerçekten bazen alıp okuduğum kendi fikrime uymasa da takdir ettiğim bir gazetenin manşetinde bunu görmek utanç verici. Çok ayıp, yazık. Her şeyden bir şey yakalama çabası… O gazetenin kendine, sahibinden genel yayın yönetmenine çeki düzen vermesini öneririm. Türkiye yayın hayatı için öneririm. Kendileri ne düşünür bilemem ama Türkiye’nin yayın hayatı için hem sahibine hem genel yayın yönetmenine oradaki gazetecilere kendilerine çeki düzen vermelerini, gazeteyi aldıklarında bir de aynaya bakmalarını öneririm."
İmamoğlu, İstanbul Şehir Tiyatroları'nın kendi hüviyetine kendi benliğine dönmesi için talimat verdiğini vurgulayarak, “Oyunlarla bu detaylarla ilgilenecek değilim ben belediye başkanıyım. Her işin uzmanı var. Sanatçısı var, genel sanat yönetmeni var, tiyatro müdürü var alıp incelerler. Ben de sizin bana sorduğunuz gibi kendilerine sordum haber bana ulaştığında. Yapılan tarif çok net. Mesela orada Necip Fazıl ile ilgili bahsedilen oyun 2018’in Nisan ayından beri, neredeyse 2 seneye yakın bir zamandır oynanmayan bir oyun. Yani bizimle ilgili değil. 20 aydır niye oynanmıyor diye sormayanlar bize bunu niye soruyorlar anlamış değilim" diye konuştu.
Sadece 2-3 oyunun değil yurt dışından ünlü yazarların da bazı oyunlarının çıkarıldığını ifade eden İmamoğlu, “Burada bazı sebepler olduğunu aktardılar. Mesela; bir başka oyunun dış yapım olarak alındığını sadece bir oyunun 250 bin liranın üzerinde maliyeti olduğundan bahsettiler. Bunun yerine kendi iç kadrosu ile oyun üreten kendi iç kadrosu ile mevcut oyunlara da yine aktif şekilde oradaki bir kurulun karar vereceği şekilde yeni oyunlar da üreterek aktif bir tiyatro dönemi başlatmak istiyoruz. Hukuksuz yere atılan sanatçıların tekrar geri dönmesini istiyoruz. Onunla ilgili çalışma başlattın dedim. Aynı zamanda ben sanatın özgünlüğüne ve özgürlüğüne inanan bir insanım. Müdahale kaldırmaz. Müdahale olursa orada sanatçıyı başkalaştırırsınız. O da sanat olmaz zaten. Sanat özgün bir iştir bizim oraya asla bir müdahalemiz yok” dedi.
İmamoğlu şahsi bir husumetin söz konusu olamayacağını da belirterek, “İskender Pala’nın ismini kullanıyorlar. İskender Pala’nın ciddi sayıda kitabını okumuş kendisi ile münasebeti olan beğenerek kitaplarını okuyan birisiyim. Bunda sorun yok ki. Yarın oyunu da olur. Başkalarının bir gün sevip bir gün sevmediği insanları ben her zaman severim, okurum. Böyle bir çekincem de yok. Sadece bir yaygara çıkartma. Bunu böyle ‘28 Şubat gibi' manşeti atan gazetelerin bence yayıncılık anlayışı ile ilgili sorunları var. Merak etmesinler İstanbul'un her yerinde sahne alan şehir tiyatroları gündemde olacak. Ben 5 yıl Beylikdüzü belediye başkanıydım. Şehir tiyatrolarından tek bir oyun getirtemedim 5 yıldır. Nedir bu yani? Beylikdüzü kimin? Şimdi her yere gidecekler. Hatta portatif araçları ile mahallelere gidip hiç tiyatro görmemiş insanlara tiyatroyu gösterecekler. Sanatı her alanda yaygın biçimde 16 milyon insanla buluşturacağız. Asla fikirsel bir sığ kavram oraya sahip olmayacak. Tam anlamıyla özgün ve özgür bir ortamı şehir tiyatroları ile buluşturacağız. Hak ettiği değere ulaşacak” ifadelerini kullandı.
İBB'den verilen bilgiye göre tartışmaların odağındaki Necip Fazıl Kısakürek'in “Reis Bey” oyunun ilk gösterimi 2016-2017 sezonunda 1 Mart 2017 günü Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde yapıldı. 2 sezonda toplam 64 seansta 21 bin 641 izleyiciye ulaştı. En son gösterim tarihi de 7 Nisan 2018. Teknik problemler nedeniyle 2018-2019 sezonunda sahnelenmedi. Sahnelenemeyen oyunun maliyeti; 3D animasyon, mapping kiralama 248 bin TL ve malzeme maliyeti 120 bin lira olmak üzere toplam 368 bin TL olarak açıklandı. Mapping kiralaması maliyetinden dolayı oyunun repertuardan kaldırıldığı belirtildi.
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