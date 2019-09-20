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    ADA'nın anketine göre 'ABD ve NATO'ya rağmen S-400 alımını destekliyorum' diyenlerin oranı yüzde 74.9

    © REUTERS /
    Türkiye
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    Araştırma Değerlendirme Analiz (ADA) tarafından sonuçları yayınlanan ankete göre, "ABD ve NATO'ya rağmen Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 74.9'u "Destekliyorum" yanıtını verdi.

    Haberler sitesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre, anket şirketi Araştırma Değerlendirme Analiz (ADA), 'Türkiye Gündem Araştırması' adı verdiği bir anket yayımladı. 19-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 18 yaş üzeri 1721 kişi ile görüşüldü.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Ankete katılan kişilere, Türkiye'nin en önemli sorunu, ABD ve NATO'ya rağmen Rusya'dan S-400 alımı, Meclis gündemindeki af tasarısı ve yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a dair sorular soruldu.

    "Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" sorusuna katılımcıların yüzde 44.9'u ekonomi, yüzde 17'si işsizlik, yüzde 6'sı Suriyeliler, yüzde 5.2'si terör, yüzde 2.9'u da demokrasi, hak,hukuk ve adalet yanıtını verdi.

    "ABD ve NATO'ya rağmen Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 74.9'u nun "Destekliyorum", yüzde 14.9'u "Desteklemiyorum", yüzde 7.3'ü de "Ne destekliyorum ne de desteklemiyorum" yanıtını verdi.

    KATILIMCILARIN YÜZDE 94.5'İ DÜŞMAN OLARAK ABD'Yİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

    Dost ve düşman ülkeler algısına dair sorulan soru üzerine katılımcıların yüzde 94.5'i düşman ülke olarak ABD'yi gördüklerini söyledi. Dost ülkeler arasında yüzde 83 ile ilk sırayı Azerbaycan aldı. Azerbaycan'ı yüzde 16.3 ile Rusya, yüzde 10.2 ile de Çin takip etti.

    © AFP 2019 /
    ORC'nin anketine göre 'Babacan parti kurarsa oy verebilirim' diyenlerin oranı yüzde 11.6
    MECLİS GÜNDEMİNDEKİ AF TASARISI

    "Son dönemde Meclis gündeminde yer alan af yasası ve ceza indirimi teklifini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 42.3'ü desteklemediğini, yüzde 24.4'ü doğru bulup af yasası çıkarılması gerektiğini yüzde 33.3'ü de fikrinin olmadığını belirtti.

    'TÜRKİYE'NİN YENİ BİR PARTİYE İHTİYACI YOK' DİYENLERİN ORANI YÜZDE 56.4

    "Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı var mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 56.4'ü "Hayır", yüzde 32.2'si "Evet",yüzde 11.1'i de "Fikrim yok" yanıtını verdi.

    DAVUTOĞLU, BABACAN VE İNCE SORUSU

    Ankette katılımcılara eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve CHP tarafından 2018'de cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Muharrem İnce'ye, yeni parti kurmaları durumunda oy verip vermeyecekleri de soruldu.

    © AA / Esra Bilgin
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    Katılımcıların yüzde 10'u Babacan'a, yüzde 7.3'ü Davutoğlu'na, yüzde 9.5'i de İnce'ye oy vereceğini söyledi.

    BAŞKANLIK SİSTEMİ SORUSU

    "Başkanlık sisteminden memnun musunuz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 61.5'i "Hayır", yüzde 38.5'i de "Evet" yanıtını verdi.

    'BU PAZAR SEÇİM OLSA OYUNUZU HANGİ PARTİ'YE VERİRSİNİZ?'

    "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtıldığında katılımcıların yüzde 37.5'i AK Parti, yüzde 22.8'i CHP, yüzde 11.5'i kurulacak yeni parti, 9.5'i MHP, yüzde 9.0'ı HDP, yüzde 7.0'ı İYİ Parti, yüzde 0.9'u da Saadet Partisi yanıtı verdi.

    Mehmet Özhaseki
    © AA / Ergün Haktanıyan
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    'CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİME OY VERİRSİNİZ?'

    "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 39.1'i Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 28.6'sı Ekrem İmamoğlu, yüzde 8.0'i Selahattin Demirtaş, yüzde 6.8'i Meral Akşener, yüzde 6.5'i Devlet Bahçeli, yüzde 4.2'si Ali Babacan, yüzde 2.3'ü Ahmet Davutoğlu, yüzde 2.0'ı Muharrem İnce, yüzde 0.5'i de Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi.

    ADA araştırma, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını bilmişti. 

    Etiketler:
    NATO, Türkiye, Rusya, ABD, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Araştırma, Anket, ADA
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