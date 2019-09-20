Şanlıurfa'da doktorların ve sağlık çalışanlarının izinleri 'ikinci bir emre kadar' iptal edildi

ABD ile Türkiye'nin Suriye’de güvenli bölge için sınırda ortak devriyeleri sürerken sınır kenti Şanlıurf’da yoğunluk devam ediyor.
BasNews'in aktardığı habere göre Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik, izinlerin valilik kararıyla iptal edildiğini söyledi.
Kararın hastanelerin başhekimliklere gönderildiğini ve hekimlere bildirimde bulunulduğunu ifade eden Melik, "İzinler tarih verilmeksizin iptal edildi. Gerekçe bize açıklanmadı. Ancak mevcut Suriye durumuyla ilgili olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Urfa Şubesi de izinde olanların geri çağrılmayacağı ancak görevde olanların yıllık izinlerinin iptal edildiğini belirtti.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği'nden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)