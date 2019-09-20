İstanbul Tabip Odası: 19 ilden 94 hekim sınırda görevlendirildi

İstanbul Tabip Odası, “19 ilden 94 hekim resen Urfa ve Mardin’de görevlendirilmiş. İstanbul’dan 23 arkadaşımızın görevlendirildiği bilgisini aldık. Hepsi uzman hekimler, aralarında plastik cerrah, kalp damar cerrahisi uzmanları var" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Suriye’ye yapılması planlanan sınır ötesi askeri harekat çerçevesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 19 ilden Urfa ve Mardin’e geçici görevlendirme yapılmasını istedi.

Bakanlık tarafından gönderilen 19 ilin sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıda “Şanlıurfa/Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri emrine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye bölgesine planlanan sınır dışı askeri harekat kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan organizasyona destek vermek amacıyla resen görevlendirilen personelin 20/09/2019- 20/10/2019 tarihleri arasında görevlendirme onayları ekte gönderilmektedir. Bilginizi ve gereğini arz ederim” denildi.

bianet’e açıklamalarda bulunan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, bakanlığın yazısını doğrulayarak şunları söyledi:

“19 ilden 94 hekim resen Urfa ve Mardin’de görevlendirilmiş. İstanbul’dan 23 arkadaşımızın görevlendirildiği bilgisini aldık. Hepsi uzman hekimler, aralarında plastik cerrah, kalp damar cerrahisi uzmanları var. Şu an üniversite hastanelerinden talepte bulunulmadı fakat ileriki zamanlarda üniversitelerden de talep olabileceğini düşünüyoruz.”

Türk Tabipler Birliği’nden (TTB), Tabip Odalarına konuya ilişkin gönderilen yazıda özetle şu ifadelere yer verildi:

“Her zaman ve her koşulda barıştan yana tutum alan bir hekim örgütü olarak; başta askerlerin ve bölge halkının can güvenliği ve sağlığı olmak üzere sağlık ihtiyacı duyabilecek herkese ve olası mülteci göç dalgasında yaşanabilecek halk sağlığı sorunlarına karşı hekimlerin sağlık hizmeti sorumluluğunu yerine getirmekten imtina etmeyeceği bilinmelidir.

“Ancak, savaş ortamlarına sivil hekimlerin gönderilmesi sürecine dair hekimlerin de yaşamını, sağlığını, çalışma koşulları ve görevlendirilmelerinin süre ve niteliğini de sorgulamamız görevlerimiz arasındadır.

'GÖREVLENDİRMELERDE SÜRE TANIMLANMAMIŞ'

“Görevlendirme yapılan meslektaşlarımız tarafından yapılan başvurularda öğrendiğimiz kadarıyla, söz konusu görevlendirmeler herhangi bir mehil müddeti tanımlanmadan gerçekleştirilmiştir.

“Ayrıca bazı görevlendirmelerin kurumun belirli bir uzmanlık alanındaki tek hekimine yönelik olarak yapıldığı bilgisi edinilmiştir. Bu durum başta olmak üzere, söz konusu uygulamanın kurumlarda hizmet sunumuna yansıması muhtemel etkileri nedeniyle hastalarımıza yönelik olumsuzluklara neden olmaması için bazı tedbirlerin alınması uygun olacaktır.

© Fotoğraf : İHA Akar: Güvenli bölge konusunda oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter

“Öncelikle, illerinizde gerçekleştirilen görevlendirilmelerin kayıt altına alınmasını, görevlendirmeler sonrasında sağlık hizmet sunumunda herhangi bir aksaklık yaşanıp yaşanmadığının takip edilmesini, hasta ya da hekim mağduriyetlerinin giderilmesi için odalarımızın başhekim ve sağlık müdürlükleri ile iletişimde olmalarını ve hekimlerimize ve hastalarımıza yönelik yaşanan sorunların raporlandırılıp Türk Tabipleri Birliği'ne ivedilikle iletilmesini istiyoruz.”

İTO KRİZ MASASI KURDU

İstanbul Tabip Odası da konuya ilişkin kriz masası kurduğunu belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

“Dün (19 Eylül 2019) itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından “Sınır Dışı Askeri Harekat kapsamında” sınır bölgelerine yoğun olarak resen hekim görevlendirmesi, sevkiyatı başlatıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Konuyla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası’nda Acil Durum Masası oluşturulmuş olup her türlü bilgi ve destek için 0212 514 02 92 nolu telefondan ve istabip@istabip.org.tr adresinden bize ulaşabilir, gelişmeleri Tabip Odamızın sosyal medya hesaplarından (https://twitter.com/istabip, https://www.facebook.com/istanbultabipodasi takip edebilirsiniz."