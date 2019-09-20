Kayıt
18:53 20 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İstanbul Tabip Odası: 19 ilden 94 hekim sınırda görevlendirildi

    © Flickr /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol

    İstanbul Tabip Odası, “19 ilden 94 hekim resen Urfa ve Mardin’de görevlendirilmiş. İstanbul’dan 23 arkadaşımızın görevlendirildiği bilgisini aldık. Hepsi uzman hekimler, aralarında plastik cerrah, kalp damar cerrahisi uzmanları var" açıklamasında bulundu.

    Sağlık Bakanlığı, Suriye’ye yapılması planlanan sınır ötesi askeri harekat çerçevesinde  İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 19 ilden Urfa ve Mardin’e geçici görevlendirme yapılmasını istedi.

    Sağlık Bakanlığı
    © AA /
    Sağlık Bakanlığı'ndan 'sınır dışı askeri harekat' yazısı
    Bakanlık tarafından gönderilen 19 ilin sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıda “Şanlıurfa/Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri emrine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye bölgesine planlanan sınır dışı askeri harekat kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan organizasyona destek vermek amacıyla resen görevlendirilen personelin 20/09/2019- 20/10/2019 tarihleri arasında görevlendirme onayları ekte gönderilmektedir. Bilginizi ve gereğini arz ederim” denildi.

    bianet’e açıklamalarda bulunan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, bakanlığın yazısını doğrulayarak şunları söyledi:

    “19 ilden 94 hekim resen Urfa ve Mardin’de görevlendirilmiş. İstanbul’dan 23 arkadaşımızın görevlendirildiği bilgisini aldık. Hepsi uzman hekimler, aralarında plastik cerrah, kalp damar cerrahisi uzmanları var. Şu an üniversite hastanelerinden talepte bulunulmadı fakat ileriki zamanlarda üniversitelerden de talep olabileceğini düşünüyoruz.”

    Türk Tabipler Birliği’nden (TTB), Tabip Odalarına konuya ilişkin gönderilen yazıda özetle şu ifadelere yer verildi:

    © Flickr /
    Şanlıurfa'da doktorların ve sağlık çalışanlarının izinleri 'ikinci bir emre kadar' iptal edildi
    “Her zaman ve her koşulda barıştan yana tutum alan bir hekim örgütü olarak; başta askerlerin ve bölge halkının can güvenliği ve sağlığı olmak üzere sağlık ihtiyacı duyabilecek herkese ve olası mülteci göç dalgasında yaşanabilecek halk sağlığı sorunlarına karşı hekimlerin sağlık hizmeti sorumluluğunu yerine getirmekten imtina etmeyeceği bilinmelidir.

    “Ancak, savaş ortamlarına sivil hekimlerin gönderilmesi sürecine dair hekimlerin de yaşamını, sağlığını, çalışma koşulları ve görevlendirilmelerinin süre ve niteliğini de sorgulamamız görevlerimiz arasındadır.

    'GÖREVLENDİRMELERDE SÜRE TANIMLANMAMIŞ'

    “Görevlendirme yapılan meslektaşlarımız tarafından yapılan başvurularda öğrendiğimiz kadarıyla, söz konusu görevlendirmeler herhangi bir mehil müddeti tanımlanmadan gerçekleştirilmiştir.

    “Ayrıca bazı görevlendirmelerin kurumun belirli bir uzmanlık alanındaki tek hekimine yönelik olarak yapıldığı bilgisi edinilmiştir. Bu durum başta olmak üzere, söz konusu uygulamanın kurumlarda hizmet sunumuna yansıması muhtemel etkileri nedeniyle hastalarımıza yönelik olumsuzluklara neden olmaması için bazı tedbirlerin alınması uygun olacaktır.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © Fotoğraf : İHA
    Akar: Güvenli bölge konusunda oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter
    'SORUNLAR RAPORLANDIRILSIN'

    “Öncelikle, illerinizde gerçekleştirilen görevlendirilmelerin kayıt altına alınmasını, görevlendirmeler sonrasında sağlık hizmet sunumunda herhangi bir aksaklık yaşanıp yaşanmadığının takip edilmesini, hasta ya da hekim mağduriyetlerinin giderilmesi için odalarımızın başhekim ve sağlık müdürlükleri ile iletişimde olmalarını ve hekimlerimize ve hastalarımıza yönelik yaşanan sorunların raporlandırılıp Türk Tabipleri Birliği'ne ivedilikle iletilmesini istiyoruz.”

    İTO KRİZ MASASI KURDU

    © Flickr /
    Cizre İcra Dairesi'nden 'satılık doktor' ilanı
    İstanbul Tabip Odası da konuya ilişkin kriz masası kurduğunu belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

    “Dün (19 Eylül 2019) itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından “Sınır Dışı Askeri Harekat kapsamında” sınır bölgelerine yoğun olarak resen hekim görevlendirmesi, sevkiyatı başlatıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Konuyla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası’nda Acil Durum Masası oluşturulmuş olup her türlü bilgi ve destek için 0212 514 02 92 nolu telefondan ve istabip@istabip.org.tr adresinden bize ulaşabilir, gelişmeleri Tabip Odamızın sosyal medya hesaplarından (https://twitter.com/istabiphttps://www.facebook.com/istanbultabipodasi  takip edebilirsiniz."

    Etiketler:
    İstanbul, Mardin, Cerrah, Şanlıurfa, sınır, görevlendirme, hekim, İstanbul Tabip Odası, Doktor
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Öğrenciler ve çevreciler, Küresel İklim Grevi için 139 ülkede sokaklara döküldü
    Karikatür
    Pompeo: En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet