Mecidiyeköy'de AVM güvenliklerine bıçaklı saldırı

Mecidiyeköy'de internetten aldığı bilgisayarın sorunlu olduğunu öne süren bir kişi, AVM'nin plaza bölümündeki ofise girmek istedi. Zanlı içeri alınmayınca güvenlik görevlilerini bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, internetten alışveriş yapılan sitenin ofisine gelen Kıvanç Ö. aldığı bilgisayarın sorunlu olduğunu belirterek iadesini istedi. Yetkililerle konuşmak istediğini söyleyen kişiyi güvenlik görevlileri içeriye almadı. Buna sinirlenen Kıvanç Ö. yanında bulunan bıçak ile kendisine zarar vermeye başladı.

Güvenlik görevlileri Kıvanç Ö.' nün elinden bıçağı almaya çalıştı. Bu sırada Kıvanç Ö. güvenlik görevlileri Murat Ö. ve Yener G.'yi bıçakla yaraladı. Diğer güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek saldırganın elinden bıçağı aldı. Sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine ambulans ile yaralı güvenlik görevlileri, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı.