Türkiye'nin kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı'dan şu açıklama yapıldı:

- Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği "yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör" e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti.

- Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21.20 de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz.