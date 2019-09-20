Başsavcılıktan Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutuklanması kararına ilişkin açıklama

Açıklamada, "kamuoyunda 6-7-8 Ekim Kobani olayları olarak bilinen olaylarda PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik ve kadın yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş bakanlarınca sosyal medya üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çağrılar yapıldığının basın yayın kuruluşlarına yansıdığı" ifade edildi.
"Bu çağrılar üzerine başta Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bulunan iller olmak üzere toplam 32 ilde çıkan olaylarda 38 vatandaşın hayatını kaybettiği, çok sayıda güvenlik görevlisi ile vatandaşın yaralandığı, kamu binaları ve araçlarının yağmalanarak zarar gördüğü" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
- Soruşturma konusu olan terör olaylarının 32 ilde gerçekleşmesi nedeniyle soruşturma alanının genişliği, mağdur/müşteki ve şüpheli sayısının fazlalığına bağlı olarak delillerin toplanma işlemlerinin tamamlanması üzerine suç tarihi itibarıyla HDP Eş Genel Başkanları olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun soruşturma kapsamında ifadelerinin alınmasını müteakip tutuklama talebi ile sevk edildikleri Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Eylül 2019 tarihli kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir.
Açıklamada, "soruşturma kapsamında, mevcut diğer şüpheliler yönünden de soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği" bildirildi.
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