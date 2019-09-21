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13:01 21 Eylül 2019
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    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te

    Erdoğan TEKNOFEST'te: Sokağa çağırıp Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bırakamayız, yoksa şehitler hesabını sorar

    © AA /
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te konuştu. Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı şarkısının sözlerinin tamamını okuyarak 'az gelişmiş, geri kalmış ülke kal' denilen Türkiye'nin bunu kabul etmediğini belirten Erdoğan, 'terörle mücadele' konusunda yine HDP'yi eleştirdi.

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    DHA
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    Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katılarak konuşma yaptı:

    * Bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400'e yakın takım ve 2 bin finalist, 50 bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalist, ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke  katılımcısıyla TEKNOFEST rekor kırdı. Salı gününden bu yana özellikle TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette. Yani bu ne demektir geçen yılı aşmış durumda. İnşallah bugünün bütünüyle ve yarın hedef artık 1 milyona ulaşmak.

    Selahattin Demirtaş
    © AP Photo / Petros Giannakouris
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    * Yoğun ilgiyle karşılaştığımız uluslararası lider araştırmacılar programına önümüzdeki dönemde de devam edeceğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

    * Burasını (TEKNOFEST) gençlerimiz başta olmak, milletimizin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak görüyorum.

    * Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz.

    Rusya'nın Suriye'deki terörle mücadele operasyonları için Demirtaş, şu değerlendirmeyi yaptı: Rusya başından beri Suriye meselesinde taraftır, tarafsız bir ülke değil. Rusya, IŞİD’e karşı etkili bir mücadele yürüten bir ülke aynı zamanda.
    © Sputnik / Ömer Faruk Baran
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    * (Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı şarkısının sözlerinin okuyarak)

    Gönlüme bir ateş düştü yanar ha yanar yanar
    Ümit gönlümün ekmeği umar ha umar umar
    Elleri ak yumuk yumuk ojeli tırnakları
    nerelere gizlesin şu avucun nasırları
    Otomobili tamire geldi dun bizim tamirhaneye
    Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye
    Ayağında uzun etek dalga dalga saçları
    Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları
    Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi
    Cildi parlak kağıt kaplı pahalı bir kitaptı
    Ne olmuş nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız
    Yine böyle bir durumda tamirci çırağına

    Mehmet Özhaseki
    © AA / Ergün Haktanıyan
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    Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları
    Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı
    Gelecekti bugün geri arabayı almaya
    O romandaki hayali belki gerçek yapmaya
    Durdu zaman durdu dünya girdi içeri kapıdan
    Öylece bakakaldım gözümü ayırmadan
    Arabanın kapısını açtım açtım girsin içeri
    Kalktı hilal kaşları sordu kim bu serseri
    Çekti gitti arabayla egzozuna boğuldum
    Gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldum
    Ustam geldi sırtıma vurdu unut dedi romanları
    İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları

    HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ
    © AA / Volkan Furuncu
    Başsavcılıktan Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutuklanması kararına ilişkin açıklama
    * Evet biz de giydik tulumları. Türkiye’nin geri kalmışlıktan kurtuluş mücadelesini veriyoruz.

    * Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar, hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden 5 beden gömlekle yaşamamızı istediler.

    * Bize siz geri kalmış bir milletsiniz öyle kalın dediler. Geçmişte pek çok devlet adamı bu kısır döngüyü kırmak istemiştir. Ancak maalesef 17 yıl önce iktidara geldiğimizde Türkiye hâlâ geri kalmışlık zinciriyle bağlanmış durumdaydı. Öncelikle alt yapı hizmetlerindeki sorunları çözmek için kolları sıvadık, bunu yanında vesayetle güçlü bir mücadeleye girerek demokrasimizi güçlendirdik. Ekonomimizi uluslararası rekabete getirerek teknolojinin gelişmesini sağladık. Mahkum edilmek istediğimiz geri kalmışlık zincirini birer birer parçaladık. Her türlü tuzak kuruldu, yeri, geldi partimizi kapatmaya kalktılar, yeri geldi terör örgütleriyle ülkemizi kana bulamaya çalıştılar, yeri geldi sokakları karıştırmak, milletimizin fertlerini birbirine düşürmeye çalıştılar, bu saldırıların hepsini birer birer boşa çıkarmaya çalıştık.

    HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, TBMM'de açıklama yaptı.
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında 'Kobani eylemleri' soruşturması kapsamında tutuklama kararı

    * Bu milleti tarihinin hiçbir döneminde zillet içinde yaşamayı kabul etmemiştir, etmeyecektir. Biz de milletimizin bu hasretini bildiğimiz için ne kadar büyük ve tehlikeli, olursa olsun istikbalimiz için hiçbir mücadeleden geri durmadık.

    * Kardeşliğimizin yanında ekonomimizi de hedef aldılar. Hamdolsun biz milletimizle birlikte bu saldırıları birer birer boşa çıkarmayı başardık. Bugün Türkiye, eğitimden sağlığa her alanda güçlü bir altyapıya sahiptir. Maruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen, hala güçlü bir şekilde ayakta olan bir ekonomimiz var.

    Selahattin Demirtaş
    © Fotoğraf : HDP
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    * Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Ölümden korkmuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar, 'Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız' diyorlar. Kandil'e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerin önünde, arkasında olanlara, onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar.

    * Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar.

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
    © AA / Samuel Corum
    Demirtaş davası AİHM Büyük Daire'nin gündemindeydi: 'Türkiye yargısı için çok önemli sonuçları olacak bir duruşma oldu'

    * Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar, beyhude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler. Eskiler ne diyorlar, 'Ölümden öte köy mü var' derler. Bu millet ölümden bile korkmadığını 15 Temmuz'da göstermiştir.

    * Türkiye'nin bu büyük meydan okumasının elbette bir bedeli vardır ama biz bu topraklarda yaşamaya karar vermekle zaten her türlü bedeli ödemeyi göze almış bir milletiz.

    * (Bugün ABD'ye giderek katılacağı BM 74. Genel Kurulu ile ilgili) Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere dair ne düşünüyorsak ne inanıyorsak ne yapmak istiyorsak hepsini de tüm devletlerin temsilcilerinin önünde açıkça ifade edeceğiz. Gizli, saklı değil, açık ve net. Devlet başkanlarıyla liderlerle yapacağımız ikili görüşmelerde de yine kendilerine bunları açık ve net olarak anlatacağız.

    Etiketler:
    AK Parti, Selahattin Demirtaş, HDP, Diyarbakır, Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST, İstanbul
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