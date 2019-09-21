Erdoğan TEKNOFEST'te: Sokağa çağırıp Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bırakamayız, yoksa şehitler hesabını sorar

Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katılarak konuşma yaptı:

* Bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400'e yakın takım ve 2 bin finalist, 50 bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalist, ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST rekor kırdı. Salı gününden bu yana özellikle TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette. Yani bu ne demektir geçen yılı aşmış durumda. İnşallah bugünün bütünüyle ve yarın hedef artık 1 milyona ulaşmak.

* Yoğun ilgiyle karşılaştığımız uluslararası lider araştırmacılar programına önümüzdeki dönemde de devam edeceğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

* Burasını (TEKNOFEST) gençlerimiz başta olmak, milletimizin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak görüyorum.

* Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz.

* (Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı şarkısının sözlerinin okuyarak)

Gönlüme bir ateş düştü yanar ha yanar yanar

Ümit gönlümün ekmeği umar ha umar umar

Elleri ak yumuk yumuk ojeli tırnakları

nerelere gizlesin şu avucun nasırları

Otomobili tamire geldi dun bizim tamirhaneye

Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye

Ayağında uzun etek dalga dalga saçları

Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları

Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi

Cildi parlak kağıt kaplı pahalı bir kitaptı

Ne olmuş nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız

Yine böyle bir durumda tamirci çırağına

Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumlarıArkası puslu aynamda taradım saçlarımıGelecekti bugün geri arabayı almayaO romandaki hayali belki gerçek yapmayaDurdu zaman durdu dünya girdi içeri kapıdanÖylece bakakaldım gözümü ayırmadanArabanın kapısını açtım açtım girsin içeriKalktı hilal kaşları sordu kim bu serseriÇekti gitti arabayla egzozuna boğuldumGözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldumUstam geldi sırtıma vurdu unut dedi romanlarıİşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları

* Evet biz de giydik tulumları. Türkiye’nin geri kalmışlıktan kurtuluş mücadelesini veriyoruz.

* Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar, hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden 5 beden gömlekle yaşamamızı istediler.

* Bize siz geri kalmış bir milletsiniz öyle kalın dediler. Geçmişte pek çok devlet adamı bu kısır döngüyü kırmak istemiştir. Ancak maalesef 17 yıl önce iktidara geldiğimizde Türkiye hâlâ geri kalmışlık zinciriyle bağlanmış durumdaydı. Öncelikle alt yapı hizmetlerindeki sorunları çözmek için kolları sıvadık, bunu yanında vesayetle güçlü bir mücadeleye girerek demokrasimizi güçlendirdik. Ekonomimizi uluslararası rekabete getirerek teknolojinin gelişmesini sağladık. Mahkum edilmek istediğimiz geri kalmışlık zincirini birer birer parçaladık. Her türlü tuzak kuruldu, yeri, geldi partimizi kapatmaya kalktılar, yeri geldi terör örgütleriyle ülkemizi kana bulamaya çalıştılar, yeri geldi sokakları karıştırmak, milletimizin fertlerini birbirine düşürmeye çalıştılar, bu saldırıların hepsini birer birer boşa çıkarmaya çalıştık.

* Bu milleti tarihinin hiçbir döneminde zillet içinde yaşamayı kabul etmemiştir, etmeyecektir. Biz de milletimizin bu hasretini bildiğimiz için ne kadar büyük ve tehlikeli, olursa olsun istikbalimiz için hiçbir mücadeleden geri durmadık.

* Kardeşliğimizin yanında ekonomimizi de hedef aldılar. Hamdolsun biz milletimizle birlikte bu saldırıları birer birer boşa çıkarmayı başardık. Bugün Türkiye, eğitimden sağlığa her alanda güçlü bir altyapıya sahiptir. Maruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen, hala güçlü bir şekilde ayakta olan bir ekonomimiz var.

* Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Ölümden korkmuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar, 'Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız' diyorlar. Kandil'e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerin önünde, arkasında olanlara, onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar.

* Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar.

* Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar, beyhude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler. Eskiler ne diyorlar, 'Ölümden öte köy mü var' derler. Bu millet ölümden bile korkmadığını 15 Temmuz'da göstermiştir.

* Türkiye'nin bu büyük meydan okumasının elbette bir bedeli vardır ama biz bu topraklarda yaşamaya karar vermekle zaten her türlü bedeli ödemeyi göze almış bir milletiz.

* (Bugün ABD'ye giderek katılacağı BM 74. Genel Kurulu ile ilgili) Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere dair ne düşünüyorsak ne inanıyorsak ne yapmak istiyorsak hepsini de tüm devletlerin temsilcilerinin önünde açıkça ifade edeceğiz. Gizli, saklı değil, açık ve net. Devlet başkanlarıyla liderlerle yapacağımız ikili görüşmelerde de yine kendilerine bunları açık ve net olarak anlatacağız.