'IŞİD'in infazcısı' İzmir'de tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan'ın yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.
DEAŞ'ın kritik ismi tutuklandıhttps://t.co/pwMX8ymO30 pic.twitter.com/9Fk4J3IEt0— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) September 21, 2019
Ekipler, düzenledikleri operasyonla Ramadan'ı yakaladı.
Gözaltına alınan IŞİD zanlısı, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖÇMEN GRUBUNUN ARASINA KARIŞMIŞ
Polisin teknik ve fiziki takibinin ardından bulunan Ramadan'ın, yurtdışına geçmek için yasadışı geçiş organizatörleriyle irtibatta olduğunun belirlenmesinin ardından operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramadan, dün gece çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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