Ukrayna ile Türkiye havacılık alanında işbirliğini artırmak için anlaştı

İki ülke içişleri bakanları Arsen Avakov ile Süleyman Soylu'nun havacılık alanında işbirliğini arttırmak konusunda anlaştıkları açıklandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, Twitter hesabından, İstanbul’da görüştüğü Türk mevkidaşı Soylu ile havacılık alanında işbirliğini güçlendirmek için anlaştıklarını duyurdu.

With the head of Turkish MOI @suleymansoylu agreed to strengthen cooperation in aviation area. Turkish side is interested in our AN-178, presented on #TEKNOFEST in Istanbul. We'll buy 13 of them for Emergency Service and NGU. Invited S.Soylu to visit MOI exercises in Stare🇺🇦 pic.twitter.com/Td3OK0gHpw — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 21, 2019

​“Türkiye tarafı İstanbul’daki Teknofest’te sergilenen AN-178 uçağımızla ilgilendi” açıklamasını yapan Avakov, Soylu’yu Ukrayna İçişleri Bakanlığı tatbikatlarına katılması için davet ettiğini de belirtti.

İçişleri Bakanlığı'ndan da Teknofest için İstanbul’a gelen Avakov ile Soylu arasında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildiği açıklaması gelmişti.