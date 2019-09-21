Demirtaş: Ben hapishanede korkarak boyun eğecek biri değilim, Allah'tan başka kimseden korkum yok

Selahattin Demirtaş, dün aynı dosyadan ikinci kez tutuklandığı duruşmada mahkeme heyetine tepki gösterdi. Yapılan yargılamaların hukuki olmadığını ifade eden Demirtaş, "Ben hapishanede korkarak boyun eğecek, haksızlığa ve zulme, adaletsizliğe sessiz kalacak biri değilim. Allah'tan başka kimseden korkum yoktur" dedi.

HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Figen Yüksekdağ’la yargılandığı Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ndeki duruşmadaki savunmasında mahkeme heyetine tepki gösterdi. Demirtaş, bir gün müdahil sıralarında oturacağını söyleyerek, “Bana yapılanları ve kimlerin yaptığını isim isim, tarih tarih, tarafsız bir yargıç heyetine mutlaka anlatacağım” ifadelerini kullandı.

'HAKSIZLIĞA VE ZULME, ADALETSİZLİĞE SESSİZ KALACAK BİRİ DEĞİLİM'

Duvar'ın haberine göre Demirtaş yaptığı savunmada ‘adaletin tecelli edeceğine’ inandığını söyledi. “Adaletin bir gün hukuk eliyle ve hukukun üstünlüğüyle tecelli edeceğine inanarak hapishaneden de demokrasi mücadelemi sürdürmeye devam edeceğim” diyen Demirtaş şöyle konuştu: “Bunun da hem yargı hem de halk tarafından bilinmesini isterim. Ben hapishanede korkarak boyun eğecek, haksızlığa ve zulme, adaletsizliğe sessiz kalacak biri değilim. Allah’tan başka kimseden korkum yoktur. Şu anda hakkımda açılan davalarda, siyasi saiklerle yürütülen soruşturmalarda zaten 600 yıldan fazla hapis cezasıyla yargılanıyorum. Üç yıl önce tutuklanacağımı bile bile, yurt dışından resmi temaslarımı keserek Türkiye’ye geldim. Beni ve partim HDP’yi iktidar yürüyüşünden kimse alıkoyamaz.”

‘TARİHE NOT DÜŞÜLSÜN…’

HDP’ye karşı operasyonlar yapıldığını da söyleyen Demirtaş, “HDP’nin hedefi ilk seçimde ya tek başına ya da büyük bir demokrasi ittifakıyla iktidar olmaktır. Bugün yargı ve siyasi güçler tarafından yapılan operasyonlar bunu durduramayacaktır” dedi.

Demirtaş şöyle devam etti: “Siyasi komplocular ve yargıyı ağır suçlar işlemeye zorlayanlar; usul kanununu, Anayasayı, Ceza Kanununu hiçe sayarak yargılama faaliyeti yürütenler mutlaka ve mutlaka yakın dönem demokratik Türkiyesinde bağımsız ve tarafsız hakimler huzurunda hesap verecektir. Tarihe not düşülsün diye tutanağa geçiriyorum. Ben de müdahil sıralarında olacağım ve bana yapılanları ve kimlerin yaptığını isim isim, tarih tarih, tarafsız bir yargıç heyetine mutlaka anlatacağım. Ben şu anda hapisteyim. Eşime ve kızlarıma, tüm aileme 1.700 km uzaktayım. Ama beni Mars’ta yapılacak özel bir cezaevine de koysanız benim ruhum, önümüzdeki ilk sandıktan çıkacaktır.”