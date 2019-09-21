Neslican Tay'ın ailesini hastanede ziyaret eden İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı

Dün hayata gözlerini yuman Sevgili Neslican Tay’ın anne ve babasını ziyaret ettik, acılarını paylaştık. Onun gülümseyen yüzüyle verdiği hayat mücadelesi artık hepimizin zihninde. Rize’de son yolculuğuna uğurlanacak Neslican kızımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/7kfGAXm3WW