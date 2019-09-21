İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tay’ın ailesini hastanede ziyaret edip, başsağlığı diledi.
Kızları Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastanede fenalaşan aileye taziyelerini ileten İmamoğlu, gözyaşlarını tutamadı.
Neslican Tay'ın ailesini hastanede ziyaret eden İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı https://t.co/4IFpdxTabj pic.twitter.com/ZuHq409JHm— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 21, 2019
Neslican Tay'ın cenazesi defnedilmek üzere Rize’ye gönderildi.
Dün hayata gözlerini yuman Sevgili Neslican Tay’ın anne ve babasını ziyaret ettik, acılarını paylaştık. Onun gülümseyen yüzüyle verdiği hayat mücadelesi artık hepimizin zihninde. Rize’de son yolculuğuna uğurlanacak Neslican kızımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/7kfGAXm3WW— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 21, 2019
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