Antalya’da Rus turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 15 yaralı

Sputnik’e konuşan Konsolosluk yetkilisi, Antalya’da bugün meydana gelen otobüs kazasında 15 Rus turistin hafif yaralandığını belirtti.

Yetkili, “Aksu bölgesinde otelden havalimanı istikametinde ilerleyen bir otobüsün kaza yaptığını doğruluyoruz. Otobüsün içinde 22 Rus turist bulunuyordu, aralarından herhangi bir şikayette bulunmayan 7 kişi hemen havalimanına yollarına devam etti. 15 kişi ise çeşitli hastanelere sevk edildi. Şu anda 8 kişi hastanelerde kalmaya devam ediyor. Yarından itibaren taburcu olmaya başlayacaklarını bekliyoruz. Hayati tehlike oluşturan ciddi sakatlanmalar söz konusu değil” diye konuştu.

Yetkili ayrıca durumun Antalya Başkonsolosluğu’nun kontrolünde olduğunu, kaza ile ilgili ayrıntılarının açıklığa kavuşturulduğunu sözlerine ekledi.

21 сентября в Анталье около 6.00 утра во время трансфера в аэропорт произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов, находившихся на отдыхе в курортной зоне Кемераhttps://t.co/6RBV2EVlqf pic.twitter.com/VVofiz1GwT — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) September 21, 2019

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