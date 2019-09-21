Birbirlerini seven çift ise beraber Kahramanmaraş’a kaçtı. Her iki ailenin büyüklerinin araya girmesi ile Damla Efsane’nin ailesi düğün için izin verdi. Dün gece gelinin ailesinin yaşadığı evin önünde kına gecesi düzenlendi.
Gecede gelinin isimleri henüz öğrenilemeyen babası ile kardeşleri bıçakla damat ile annesi Meryem Fidan’a saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yere yığılan Eser ve annesini özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Eser Efsane boğazına aldığı bıçak darbesi nedeniyle doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden annesi Meryem Fidan’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırıyı yapanların, olaya müdahale etmemeleri için çevredekileri biber gazı ile uzaklaştırdıkları öne sürüldü. Polis, yaptıkları çalışmanın ardından olaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.
© İHA /
Gelinin yakınları damadı kına gecesinde öldürdü https://t.co/njAoYA6rit pic.twitter.com/DnYcfuyDsn— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 21, 2019
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