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    ‘Bir kamyon kavanoz kapağı yarım saatte tükeniyor’: Toptancılar çarşısında kavanoz kapağı kuyruğu oluştu

    ‘Bir kamyon kavanoz kapağı yarım saatte tükeniyor’: Toptancılar çarşısında kavanoz kapağı kuyruğu oluştu

    © DHA /
    Türkiye
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    Türkiye'nin en büyük toptancı çarşılarından İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) kavanoz kapağı kapış kapış satıldı. Esnaf; satışa çıkardıkları kapakların yarım saat içerisinde tükendiğini söylüyor. Kış aylarında domates 8 liraya, biber ise 25 liraya kadar yükselmişti. Vatandaş bu yıl tedbirini erken alınca kavanoz kapağına talep patladı.

    © DHA /
    Kavanoz kapağı kıtlığı yaşanıyor: 'İlk defa böyle bir sorunla karşı karşıyayız'
    Son günlerde kavanoz kapağı bulmak oldukça zorlaştı. Çünkü evlerde kışlık hazırlığı yapılıyor. Salçalar, reçeller kaynatılıyor, turşular hazırlanıyor. Eski kavanozlar tekrar tekrar kullanılsa da içi hava almasın diye kapağını yenilemek şart. Bu nedenle de kavanoz kapaklarının fiyatları arttı ve yok satıyor. Türkiye’nin en büyük toptancı çarşılarından İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda (İSTOÇ) da kavanoz kapağı sadece bir esnafta 1 koli kaldı.

    'VAN’A KADAR ARAYAN VAR'

    Hulusi Arpacı, “Bu sene gerçekten ciddi derecede bir sıkıntı yaşadık. Gelen mal zaten yarım saat içerisinde bitiyor. Bir kamyon mal geliyor yarım saat içerisinde bitiyor. Türkiye’nin bütün illerinden bir talep var. Günde bin kişi beni arıyor. Elimizde sadece 1 koli var başka yok. Bunun siparişi 2 gün önceden verildi, 1 kamyon geldi sadece 1 koli kaldı. Şu an da fiyatı 40 kuruş. Van’a kadar arayan var. Bütün Türkiye’den arıyorlar çünkü kimsede kapak yok. Sadece bizde oldu kapak. Yeni siparişte bulunduk ama fazla bir şey yok. 200-250 koli mal gelecek şimdiden ön siparişlerin hepsi alınmış hemen hemen. Gelmeden tükenmiş durumda” dedi.

    Domates
    © AFP 2019 / JOEL SAGET
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    'DOMATESİN FİYATI DÜŞTÜĞÜ İÇİN KAVANOZ KAPAĞI TALEP GÖRDÜ'

    Esnaf Süleyman Seval ise, “2003’den beri ben İSTOÇ’dayım. Ben böyle bir kapak sıkıntısı görmedim. Bu sıkıntı domates ucuz olursa çözülmez, zor” dedi. Gökhan Demir de, “Kavanoz kapağını bulabilirsek satışlar çok iyi. Bu sene kavanoz kapağında çok ciddi problemler yaşandı. Bu da geçen sene olan fiyatlardan dolayı. Bu sene özellikle domatesin fiyatı düştüğü için kavanoz kapağı çok ciddi anlamda talep gördü. Bu da muhtemelen fabrikaların hazırlıksız yakalanmasından dolayı oldu. Ben 5 senedir perakende sektöründe hizmet veriyorsam ilk defa böyle bir sorunla karşılaştım. Gelen müşterimiz kavanoz kapağı var mı diye soruyor. Biz bu soruyu duymaktan şaşırdık. Çok ciddi bir anlamda yoğunluk var.” şeklinde konuştu.

    '20 KONSERVE YAPACAK İNSAN 60 KONSERVE YAPTI'

    Esnaf Murat Taşdemir ise, “Talepler çok büyük. Geçen sene domates 8 liraydı bu sene 70 kuruşa kadar düştü. 20 konserve yapacak insan 40 konserve, 60 konserve yaptı. Düzceye kapak getirmeye gittim. Fatih Sultan Mehmet köprüsünden gelirken arkadan birisi selektör yaptı. İSTOÇ’a geliyormuş beni durdurdu. Zaten trafikte vardı. İki koli kapağı aldı. Parasını verdi. Köprüde güzel bir satış yaptık. Köprüde kavanoz kapağı sattık. Buraya da gelince zaten 3 dakikada araba bitti” İfadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    domates, İSTOÇ, kapak, kavanoz, İstanbul, Türkiye
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