Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması: Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılan bazı isimlerin yeni bir siyasi hareket hazırlığına ilişkin, "Bu partiden bir kısım insanlar ayrılarak parti kurma hevesine girdiler. Partinin gücünü korumak, eskisinden daha iyi hale getirmek lazım. Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı." dedi.
Manisa'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin merhum babası, eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli'nin anısına düzenlenen "Vefa Buluşması"nda konuşan Arınç, vefanın siyasette önemli bir yeri olduğunu söyledi.
Arınç, rahmetli Ekrem Pakdemirli'nin oğlunun Tarım ve Orman Bakanı olmasını bir Manisalı olarak memnuniyetle karşıladığını belirterek, Bekir Pakdemirli'nin bakanlık görevinin tarıma, Manisa'ya ve Ekrem Pakdemirli'nin anısına verilen değer olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin siyasi tarihinde kendi içinde bölünme yaşayan Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve Demokrat Parti gibi siyasi partilerin zaafa uğrayıp yok olduğunu anımsatan Arınç, "Bu bir tarihi gerçek olarak önümüzde... 17 yıldan bu yana tek başına iktidar olan bir parti, kendi içinde bir yenilenme ihtiyacı duyuyor, son sonuçlara bakarak 'Artık yeniden güçlü bir teşkilat olmalıyız, siyaseti yeniden yorumlamalıyız, içerideki ve dışarıdaki sorunlarımızı tekrar ilk günkü aşkla yeniden bismillah deyip çözmeye çalışmalıyız' diyor." ifadelerini kullandı.
Arınç, AK Parti içindeki bu yenilenme çalışmaları sürerken bazı isimlerin de AK Parti'den ayrılıp yeni parti kurma hazırlığına giriştiğini hatırlatarak şöyle konuştu: "Bu partiden bir kısım insanlar ayrılarak parti kurma hevesine girdiler. Partinin gücünü korumak, eskisinden daha iyi hale getirmek lazım. Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı. Bize düşen görev, bu ana görevi yıpratmamak. Ben AK Parti'nin Türkiye için bir sigorta olduğunu düşünüyorum. Ayrılmak isteyenler bizim insanlarımız. Hiçbirisi hakkında kötü bir şey söyleyemem. Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam. Biz onlarla birlikteydik, bütün başarılarımızda onlar vardı. Ama şimdi bir fitne koptu içimizden ve ayrılmak istiyorlar. Biz bize yakışanı yapmalı, eski liderlerin olduğu gibi toparlayıcı ve bütünleştirici olmalı, herkesi kucaklamalıyız. Herkese vefa borcumuz olduğunu hatırlamalıyız. Göreceksiniz o zaman kimsenin kafasında ayrılık diye bir düşünce olmayacak. Siz bunları yaparsanız birileri mutlaka gitmeyi kafaya koymuşsa sorumluluk onlarda olur, neticesine de katlanırlar. Ama halk şunu bilecektir, bu partide lider ve çevresi parti bütünlüğünü korumak için her şeyi yaptı. Buna rağmen gittiler, o zaman göreceksiniz gidenlerin peşine takılan 3-5 kişiden fazlası olmaz."
AK Parti'nin zaafa uğraması durumunda Türkiye'nin zaafa uğrayacağını dile getiren Arınç, şunları kaydetti: "AK Parti güçsüz olursa Türkiye'nin bundan kaybedeceğini düşünüyorum. Bizim tek şartımız var, AK Parti doğru işler yapmalı memlekete daha çok hizmet etmeli, birlik ve bütünlüğünü korumalı, herkesi kucaklamalı, herkesi birbirine düşman eden fitne unsurlarından temizlenmeli. Biz Türkiye'de tekrar bir altın dönem yaşamalıyız. 2023 rakamları belki biraz uzağımızda kaldı ama yeniden silkinerek toparlanıp, Türkiye'nin maddi manevi kalkınmasında çok güzel noktalara gelebiliriz diye düşünüyorum."
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