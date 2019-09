Makas atan alkollü sürücü trafik kazasına neden oldu

Gaziosmanpaşa Otoga- TEM bağlantı yolunda, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, makas attığı sırada, yan şeritteki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bariyerlere ok gibi saplanırken her iki sürücü ise yaralandı.