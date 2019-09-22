Sözcü yazarı Öztürk: Halen 152 bin 399 kişi hakkında FETÖ'cü oldukları iddiasıyla gizli soruşturma yürütülüyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün '152 bin kişi hakkında yürütülen gizli soruşturma' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"13 Eylül 2019 tarihi itibariyle Türkiye genelinde FETÖ/PDY'den 6 bin 502 kişi tutuklu, yani davaları devam ediyor. 22 bin 700 kişinin ise cezası kesinleşmiş yani hükümlü. Bu durumda cezaevinde FETÖ'den tutuklu ve hükümlü olanların sayısı 29 bin 2002 kişi.

Bununla bitmiyor, halen 152 bin 399 kişi hakkında FETÖ'cü oldukları iddiasıyla gizli soruşturma yürütülüyor. 69 bin 567 kişinin ise davası devam ediyor. Soruşturma ve davaları devam edenlerin sayısı 221 bin 966 kişiyi buluyor.

DARBE GİRİŞİMİ DAVALARI

15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili bütün soruşturmalar tamamlandı. Şu anda 21 dava devam ediyor, 268 dosya kapsamında yapılan yargılamalar da sonuçlandı. Bin 804 sanıklı davalarda 695 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, 819 kişinin tutukluluğu ise devam ediyor.

Sonuçlandırılan davaların karar türen göre dağılımını inceliyoruz: Bin 216 sanığa ağırlaştırılmış müebbet (17 sanık hakkında 141'er kez, bir sanık hakkında 140 kez, bir sanık hakkında 137 kez, 31 sanık hakkında dörder kez, dört sanık hakkında üçer kez, iki sanık hakkında 28'er kez olmak üzere ) hapis cezaları verildi.

1097 sanığa müebbet, bin 491 sanığa bir yıl iki ay ile, 20 yıl arasında değişen hapis cezası verilirken, iki bin 621 kişiye beraat, 525 kişiye ceza verilmesine yer olmadığı kararı olmak üzere toplam 6 bin 950 kişi hakkında karar verildi. Sonuçta darbe girişimi davasında 3 bin 804 kişi mahkum edildi, 2 bin 621 kişi de beraat etti. Ağırlaştırılmış müebbet-müebbet kararları meslek ve rütbe dağılımı da şöyle:

– Ağırlaştırılmış Müebbet: 71 general, 821 subay, 173 astsubay, 50 uzman çavuş, 61 asker öğrenci, 24 sivil, 4 polis, 12 er, 24 sivil.

– Müebbet: 20 general, 403 subay, 131 astsubay, 164 uzman çavuş, 276 askeri öğrenci, 12 polis, 91 er.

– Süreli Hapis Cezası Alanlar: 18 general, 642 subay, 232 astsubay, 366 uzman çavuş, 154 polis, 43 er, 18 sivil, 1 Mülki amir, 17 askeri öğrenci.

FETÖ/PDY ile 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yargılamalarının son durumu işte böyle. Ama daha yargı kapsamına girebilecek 152 bin kişi bulunduğunu da unutmayalım."