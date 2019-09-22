Büyükerşen birebir Atatürk büstünün hikayesini anlattı

Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Atatürk'e benzerliğiyle dikkati çeken büstün nasıl yapıldığını anlattı.
Hakan Çelik'in (@hakanchelik) sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, (@Y_Buyukersen), Atatürk'e benzerliğiyle dikkati çeken büstün hikayesini ilk kez CNN Türk'e anlattı https://t.co/M5ssqz6jJk pic.twitter.com/mlpZ9kPlOe— CNN TÜRK (@cnnturk) September 22, 2019
Büyükerşen şunları söyledi: "Benzemeler heykeli ya da büstü yapan sanatçının empresyonist, yani duygusal ve sanatsal anlayışı ve heykelini yaptığı model hakkındaki düşüncelerini ve duygularını da yansıtır. Onun için farklıdır algılar. Halbuki benimkiyse Mustafa Kemal'in yüz ölçüsünü birebir taşıyor. Benim bir şansım oldu. Mustafa Kemal'in vefatından sonra kimin aklına geldiyse yüzünün maskını almışlar.
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