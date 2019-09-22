Üsküdar Üniversitesi Rektörü'nün Neslican Tay paylaşımı tepki çekti

#neslicantay kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi,

Ölümle yüzleşebilseydi #ölümbilinci ne sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı dinlerin #hayataanlamkatma ve #teselligücü nden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm. pic.twitter.com/9Va44vA6WS