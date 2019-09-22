Üsküdar Üniversitesi Rektörü'nün Neslican Tay paylaşımı tepki çekti

#neslicantay kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi,— Nevzat Tarhan (@drnevzattarhan) September 21, 2019
Ölümle yüzleşebilseydi #ölümbilinci ne sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı dinlerin #hayataanlamkatma ve #teselligücü nden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm. pic.twitter.com/9Va44vA6WS
Tarhan bu paylaşımına gelen tepkiler üzerine yine Twitter hesabından ek açıklamalarda bulundu:
1-#mindfulness bir bilinçli farkındalık tekniğidir, stresten kaçmak yerine yüzleşerek yönetmeyi öğretir. Deneyimden kaçmak yerine ders çıkarmayı, gözlemlemeyi ve #simdiburada diyebilmeyi öğretir. Bilim acı ilaçtır. #neslicantay kızımızın acısı herkesi etkilemişti #nevzattarhan 2- https://t.co/Ui4i28lF9p— Nevzat Tarhan (@drnevzattarhan) September 22, 2019
2- #NeslicanTay kızımızın acısı herkesi etkilemişti bu vesile ile “hastalığı düşman değil bir eğitmen gibi görme” bakışı sağlamak istemiştim #ölümbilinci herkese lazım, ancak #önyargı lara dokunmuşum.. #nevzattarhan #mindfulness https://t.co/IOiqR8odrK— Nevzat Tarhan (@drnevzattarhan) September 22, 2019
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