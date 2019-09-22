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15:12 22 Eylül 2019
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    İstanbul-Yüksek Yapılaşma-Gökdelen

    İBB Meclisi, PERPA'ya gökdelen yapılmasına izin vermedi

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Okmeydanı'ndaki PERPA arazisiyle ilgili hazırlanan imar planını eylül toplantısında oy birliğiyle reddetti. İmar Komisyonu üyeleri, İBB Meclisi'nin aldığı kararla söz konusu araziye gökdelen yapılamayacağını belirtti.

    Karaköy Perşembe Pazarı esnafını tek çatı altında toplamak amacıyla 1986 yılında kurulan PERPA Ticaret Merkezi'nin kuzeybatısında, Çevre Yolu kenarındaki açık otopark olarak kullanılan arazi için bugüne kadar birbirinden farklı imar planları hazırlandı.

    İstanbul / Türk - Türkiye ekonomisi
    © REUTERS / Osman Orsal
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    Arazi için hazırlanan 40'ar katlı 4 kuleden oluşan ve kamuoyuna açıklanan projenin imar planları, 2016 yılında İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nce iptal edildi.

    Bunun üzerine İBB söz konusu arazi için yeni bir imar planı hazırladı. 2018 yılında hazırlanan imar planları, İBB Planlama Müdürlüğü'nce 11 Nisan 2018'de Meclis'e gönderildi. Yeni imar planları, Eylül 2019 toplantısında Meclis'te görüşüldü.

    Yeni plana göre arazi, Merkezi İş Alanları (MİA-4) rekreasyon ve dini tesis alanına alındı. MİA-4'te iş merkezleri, banka ve finans gibi ticari fonksiyonların yönetim merkezleri, toptan ticaret, ofis-büro, çarşı çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel, motel vb. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restoran, gazino gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları, kentsel donatı ve yeşil alan yer alabilecekti.

    İBB Meclisi, 2018'de hazırlanan yeni imar planlarını uygun görmedi. Karar oy birliğiyle alındı.

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    İBB Meclisi İmar Komisyonu Başkanı AK Partili Yüksel Akyol, alınmış olan kararla söz konusu araziye gökdelen yapılamayacağını, meri plan şartlarının korunmasına karar verildiğini söyledi. Eski yönetim zamanında hazırlanan planlara neden ret oyu verdikleriyle ilgili soruya Akyol, "Planlar hazırlandıktan sonra başka gelişmeler oldu. İncirli- Gayrettepe- Söğütlüçeşme Metro Hattı bölgeden geçecek. Bunun için planı uygun görmedik" cevabını verdi.

    İmar Komisyonu'nun CHP'li üyesi Resul Emrah Şahan ise alınmış olan Meclis kararı ile artık araziye gökdelen yapılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Şahan "Hazırlanan planlar bölgeye yüksek yoğunluk getiriyordu. Meclis buna izin vermedi" dedi.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden önce 22 Şubat 2019'da PERPA'daki esnafı ziyaret edip düzenlenen toplantıda konuşmuştu.

    Etiketler:
    Gökdelen, Perpa, İBB Meclisi
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