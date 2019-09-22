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20:34 22 Eylül 2019
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    Oktay: Sivil hava araçlarımızı da uzay mekiklerini de inşallah Türk mühendisler tasarlayacak

    © AA / Muhammet Fatih Oğraş
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, TEKNOFEST İstanbul'un, hayallerin, inanmışlığın ve ekip çalışmasının binlerce insanı nasıl harekete geçirebileceğinin güzel bir örneği ve sembolü olduğunu söyledi.

    TEKNOFEST 2019'un öne çıkan hava araçları
    © Sputnik / Emre Öz
    TEKNOFEST'in ziyaretçi sayısı bir milyonu geçti
    Oktay, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul’un kapanış programında yaptığı konuşmada, daha ikinci yılında genciyle yaşlısıyla, her yaş ve meslek grubundan 1 milyonu aşkın ziyaretçinin akın akın geldiği uluslararası bir teknoloji festivaline ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

    Burada olup çocukların, gençlerin gözündeki heyecanı, yenilikçilik tutkusunu ve HÜRKUŞ, ATAK, AKINCI, AKSUNGUR ve CEZERİ gibi milli teknoloji hamlesinin somut tezahürlerini yerinde görmenin paha biçilmez bir mutluluk olduğunu ifade eden Oktay, bu yıl festivale “Uçan araba tasarım yarışması”, “robotik yarışmaları”, ve “model uydu yarışmaları gibi 19 farklı yarışma alanında, 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvuru yaptığını ve bunlardan 2 bin takım ile 10 bin yarışmacının finale kaldığını kaydetti.

    Ayrıca 122 ayrı ülkeden katılımcı alan TEKNOFEST’te, yarışma süreci boyunca takımlara yaklaşık 4 milyon lira maddi destek sağlandığını ve dereceye girenlere toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül verildiğini aktaran Oktay, dereceye giren takımları ve yarışmacıları kutladı.

    Oktay, teknolojide tam bağımsız Türkiye yolculuğuna yaptığı katkılarla herkese örnek olan, teknolojiyle ilgilenen çocukların “Selçuk Ağabeyi” Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ı ve tüm yol arkadaşlarını tebrik etti.

    Kas gücünün yerini, akıl gücünün aldığı bir çağda yaşandığını belirten Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

    “Tüm dünya yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik ve kuantum gibi alanlarda yeni teknolojik ilerlemeleri konuşuyor. Almanya’da ‘Endüstri 4.0’, Japonya’da ‘Toplum 5.0’, ABD’de ‘4’ncü Devrim’ gibi adlar verilen bu dönemin ülkemizdeki karşılığı ‘Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye’dir. Bu doğrultuda, ülkemizin teknoloji ve inovasyon alanında rekabetçi ve bağımsız konuma gelmesi için tam seferberlik halinde yerli ve milli teknolojilerimizi geliştirmeye gayret ediyoruz.

    Cumhurbaşkanımızın dün TEKNOFEST’e gerçekleştirdikleri ziyarette ifade ettikleri üzere; ‘Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz.’ Bu doğrultuda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz, Savunma Sanayi Başkanlığımız, TÜRKSAT gibi kurumlarımızla ve dirayetli özel sektörümüzle iş birliği içinde durmadan çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu milli sinerjiyi geliştirerek, savunma sanayimiz başta olmak üzere, inovasyonu şahlandıran buluşları ve girişimleri, ilgili kurumlarımızla desteklemeye devam edeceğiz.”

    'BU FESTİVAL, HAYALLERİN İNSANI NASIL HAREKETE GEÇİREBİLECEĞİNİN SEMBOLÜ'

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Rus Şövalyeleri'nden TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri
    TEKNOFEST İstanbul'un, hayallerin, inanmışlığın ve ekip çalışmasının binlerce insanı nasıl harekete geçirebileceğinin güzel bir örneği ve sembolü olduğunu dile getiren Oktay, "TEKNOFEST’te de gördüğümüz gibi, genç insan kaynağını oluşturan nesillerimizin yüreğindeki enerji, azim ve kararlılık ülkemizin en değerli sermayesidir.” dedi.

    Gençleri milli teknoloji hamlesine destek vermeye davet eden Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:
    “Hayallerinizde milli teknoloji hamlemizin bir parçası olmaya, tarih yazmaya yer verin ve ilk adımınızı atın. İlk adımınızdan itibaren, daima devletimiz sizin yanınızdadır; yanınızda olacaktır ve milli teknolojinin geleceği, sizlerin elinde şekillenecektir. Bizim içimiz rahat; 2023’ün, 2053’ün Ali Kuşçuları, Cezerileri yetişiyor. Teknolojiyle büyüyen, merak eden, araştıran; ufku geniş bir nesil geliyor.

    Siz böyle kararlı, sizler böyle heyecanlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil SİHA’ları da, yeni nesil insanlı ve insansız savaş uçaklarımızı da, sivil hava araçlarımızı ve uzay mekiklerini de Türk mühendislerin tasarlayıp ülkemize armağan edeceğine canı gönülden inanıyorum.”

    Oktay, TEKNOFEST 2019’un organizasyonunda emeği geçen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı başta olmak üzere tüm paydaşlara, yurt içinden ve yurt dışından katkı veren tüm kurumlara, festival gönüllülerine ve katılımcılara teşekkür etti.

    Etiketler:
    TEKNOFEST, Fuat Oktay
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