Erdoğan, ABD'li senatör Graham'ı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında ABD'de olan ikili arasında görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

NTV'nin aktardığına göre, görüşmede Graham, "Türkiye'nin F-35 programına yeniden kazandırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Graham ayrıca, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü için önemli bir rol oynadığını belirtti.

Senatör Graham, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla biliniyor.

BM 74. Genel Kurulu çalışmalarının üst düzey toplantılarında aralarında çok sayıda önemli devlet başkanı ve başbakanların da bulunduğu heyet liderlerinin yapacağı konuşmaların dışında, liderlerin katılacağı üst düzey zirveler de düzenlenecek.

Erdoğan'a ise eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD'ye eşlik ediyor.