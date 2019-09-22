İYİ Partili Çıray’dan Üsküdar Üniversitesi Rektörü'ne Neslican Tay tepkisi

Uzun süredir kanserle mücadele eden Tay, cuma akşamı hayatını kaybetmişti. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan’ın Tay’la ilgili Twitter’dan yaptığı yorum sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Tarhan, “hastalığı düşman değil bir eğitmen gibi görme bakışı” sağlamaya çalıştığını savunarak, “Ancak önyargılara dokunmuşum” demişti.
İslâm'da da olmayan bir tür kadercilik aşılayarak insanları itaatkâr robotlar yapmaya çalışıyorlar.— Aytun Çıray (@TCAytunCiray) September 22, 2019
Ayrıca #neslicantay üzerinden seküler ve lâik dinsizdir, demeye getiriyor.
Bu da rektör...
Zavallı ülkem! https://t.co/dUPSfaHxDP
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)