İYİ Partili Çıray’dan Üsküdar Üniversitesi Rektörü'ne Neslican Tay tepkisi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, kansere karşı verdiği mücadele neredeyse tüm Türkiye tarafından bilinen ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Neslican Tay hakkında tepki çeken İfadeler kullanan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan’a tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı yorumda Çıray, “İslâm'da da olmayan bir tür kadercilik aşılayarak insanları itaatkâr robotlar yapmaya çalışıyorlar. Ayrıca Neslian Tay üzerinden seküler ve lâik dinsizdir, demeye getiriyor. Bu da rektör... Zavallı ülkem!” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Tay, cuma akşamı hayatını kaybetmişti. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan’ın Tay’la ilgili Twitter’dan yaptığı yorum sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Tarhan, “hastalığı düşman değil bir eğitmen gibi görme bakışı” sağlamaya çalıştığını savunarak, “Ancak önyargılara dokunmuşum” demişti.

İslâm'da da olmayan bir tür kadercilik aşılayarak insanları itaatkâr robotlar yapmaya çalışıyorlar.

Ayrıca #neslicantay üzerinden seküler ve lâik dinsizdir, demeye getiriyor.

Bu da rektör...

Zavallı ülkem! https://t.co/dUPSfaHxDP — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) September 22, 2019

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