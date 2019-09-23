Yeni Akit yazarı: Cem Yılmaz'ın filmine gitmeyeceğim, kendisini son dönem milli mevzularda ortada göremiyoruz

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı, Cem Yılmaz'ın yeni filmine gitmeyeceğini açıkladı. Yakışıklı, "kendisini son dönem milli mevzularda ortada göremiyoruz" dediği Yılmaz'ın filminde ayrıca 'birçok müstehcen sahne bulunduğunu' söyledi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı, Cem Yılmaz'ın son filmini izlemeye gitmeyeceğini açıkladı.

Yılmaz'ın Kazdağları'nda yaşanan ağaç kesimine karşı çıkan protestoculara destek verdiğini hatırlatan Yakışıklı, "Kazdağları deyince aklıma Cem Yılmaz’ın 'kaz heykeli' alıp ağaçlık alanda çekildiği fotoğraf geliyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın filminin 'müstehcen' olduğunu söyleyen Yakışıklı'nın 'Cem Yılmaz’ın yeni filmine gitmeyeceğim' başlıklı bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Kazdağları eylemcileri birdenbire çıktılar, 'Ormanlar katlediliyor' dediler ve yine birdenbire kayboldular. Galiba ortaya çıkan villa tapuları 'sus emri' şeklinde geri döndü. Eylemciler de 'Niye susuyormuşuz?' demedi.

Kazdağları deyince aklıma Cem Yılmaz’ın 'kaz heykeli' alıp ağaçlık alanda çekildiği fotoğraf geliyor. Cem Yılmaz yıllarca Türkiye’deki insanların parasıyla zengin oldu. Beğenelim beğenmeyelim, çalışıp kazanmıştır, bunda sıkıntı yok da biz kendisini son dönem milli mevzularda ortada göremiyoruz. Diyarbakır HDP İl Binası önünde eylem yapan acılı ailelerle ilgili tek mesaj atmadı; aileleri destekleme adına PKK terörizmini kınadığını da göremedik. Bu sebeple şahsım adına Cem Yılmaz’ın 18 Ekim’de vizyona girecek olan 'Kara Komik Filmler' isimli sinema filmine gitmeyeceğim!

© AA / Cem Yılmaz: Benim memleketimle ilgili hayalim, 'herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin' şeklinde

İsterse filme 3 milyon kişi gitsin; ben gitmeyeceğim! Millete “duyarsız” kalanlara biraz da biz duyarsız kalalım! Sadece onun değil; topluma duyarsız “diğerlerinin” de yaptıklarından uzak durmakta fayda görüyorum.

Dostlarımı da uyarıp; 'Dikkat edin çocuklarınız da gitmesin. Çocuğun hangi filme gittiğini takip edin, gerekirse sinemaya beraber gidin' diyeceğim! Belediye yetkilileri de kendilerine ait sinema salonlarında 'bizce' +18 içerikli filme karşı gençleri korumalı!"