Ardıç: Ekrem İmamoğlu, İETT şoförlerine sakal yasağı koymuş, ille de 'cıllop gibi şoför' istiyor

Sabah yazarı Engin Ardıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İETT şoförlerine sakal yasağı koyduğunu söyledi ve "İmamoğlu ille de 'cıllop gibi şoför' istiyor" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, bugünkü yazısında Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

İmamoğlu'nun İETT şoförlerine sakal yasağı koyduğunu söyleyen Ardıç, "Bakalım arkasından, başı örtülü belediye çalışanı hanımlara örtünme yasağı da gelecek midir?" ifadelerini kullandı.

Ardıç'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Bazı kadınlar sakallı erkek, bazı kadınlar sakalsız erkek severler.

Bizim aklımız ermez. Zevk meselesidir, karışılamaz.

Ancak, 'bazı erkekler de sakalsız erkek sevince' iş biraz tuhaflaşıyor.

Üstelik bunlar karışıyorlar.

Ekrem İmamoğlu, İETT şoförlerine sakal yasağı koymuş.

Kucaklayacaktı ya...

İlle de 'cıllop gibi şoför' istiyor.

Acıların kadını Bergen'in 'hastayım bir şoföre' diye bir arabesk şarkısı vardı...

Kenan Evren de sakallı öğretim üyelerine hastaydı.

Emir verdi: Bütün akademisyenler sakallarını kesecek!

Asker tıraş oluyordu ya, sivil de olacaktı.

Direnemeyip kesen oldu, direnip istifayı basan oldu...

© Wikipedia / Topkapı'daki İETT garajı, park oluyor

Halkla ilgisi yoktur.

Bakalım arkasından, başı örtülü belediye çalışanı hanımlara örtünme yasağı da gelecek midir?

Eh, bir CHP iktidarının memlekete getireceği yenilikler konusunda aydınlanmış oldunuz.

O hanımlar şimdi 'CHP iktidar olursa kızımız üniversiteye girebilecek mi' diye de endişe ediyorlar...

Giremeyecek.

Fabrika ayarlarında böyle bir şey yok."