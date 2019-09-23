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10:17 23 Eylül 2019
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    F.H.E. adlı bir kadının İstanbul Beyoğlu'ndaki metruk bir binada iki kişinin tecavüzüne uğramasına ilişkin davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bozma talep etti. Başsavcılık yazısında, F.H.E.'yi sırtlayarak metruk binaya götüren kişi ile ilgili yeterli araştırma yapılmadığına vurgu yapıldı.

    Yargıtay tecavüzcü Rıdvan'ı sordu: 2.5 yıldır nerede?

    © DHA /
    Türkiye
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    F.H.E. adlı bir kadının İstanbul Beyoğlu'ndaki metruk bir binada iki kişinin tecavüzüne uğramasına ilişkin davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bozma talep etti. Başsavcılık yazısında, F.H.E.'yi sırtlayarak metruk binaya götüren kişi ile ilgili yeterli araştırma yapılmadığına vurgu yapıldı.

    Geç saatte çıktıkları işyerlerinden Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekânına giden 24 yaşındaki  E.Y. ile 24 yaşındaki arkadaşı F.H.E.  21 Ocak 2017'de sabah saat 07.30 sıralarında Balo Sokak'tan geçerken alkolün etkisi ile yürümekte güçlük çekti.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    İkili sokakta bulunan bir işyerinin önüne oturdu. Bu esnada soyadı belirlenemeyen Rıdvan isimli kişi sokağa geldi. F.H.E.'yi sırtlayan Rıdvan, genç kadını arkadaşı Engin Kayıran'ın kaldığı Tarlabaşı Çukur Mahallesi'ndeki metruk binaya götürdü.

    Baygın haldeki F.H.E.'ye bu binada önce Kayıran daha sonra Kayıran'ın arkadaşı 31 yaşındaki Dursun Aydemir tecavüz etti. Olaydan 3 gün sonra emniyete giderek başından geçenleri anlatan F.H.E., Kayıran ve Aydemir'in yakalanarak tutuklanmasını sağladı.

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    © İHA /
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    Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, iki kişi hakkında yargılama yapılırken, olaya karıştığı belirtilen Rıdvan isimli kişi ise bulunamadı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası, Engin Kayıran'a 24, Dursun Aydemir'e ise 20 yıl hapis cezası verdi. Karara sanık avukatları itiraz etti. İtirazı Yargıtay 14. Ceza Dairesi değerlendirdi.

    Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hülya Eskişırak, ağır ceza mahkemesince verilen kararın bozulması yönünde tebliğname hazırladı. Bozma talebinin gerekçesi olarak soruşturmaya ilişkin eksik araştırma yapılması gösterildi. Savcılık, F.H.E.'nin arkadaşı E.Y. ile F.H.E.'nin eski eşinin ifadelerinin alınmamasını bozma gerekçesi saydı. Savcılık ayrıca, soyadı belirlenemeyen Rıdvan isimli kişi ile ilgili yeterli araştırma yapılmadığına vurgu yaptı.

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    Türk polisi
    © Fotoğraf : AA
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    Davacı F.H.E.'nin avukatı Binnur Açış, Yargıtay'ın bozma karan sonrası, üzerinden 2.5 yıl geçen olayda firari kişinin yakalanması için etkin soruşturma yapılmasını beklediklerini kaydetti.

    Avukat Binnur Açış, "İlk ifade tutanaklarında firari şahıstan bahsedilmesine rağmen net bir şekilde görüntüler olduğu halde o şahıs hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Soruşturma baştan sona eksik ve hatalı yürütüldü. Bu aşamadan sonra daha etkin bir soruşturma yapılmasını umuyoruz" diye konuştu.

    Olay 21 Ocak 2017 sabahı İstiklal Caddesi Balo Sokak'ta yaşanmıştı. Rıdvan, kendinden geçmiş haldeki F.H.E.'yi sırtlamış, E.Y. bu kişiye engel olmaya çalışsa da başarılı olamamıştı. Rıdvan önce E.Y.'ye tekme atmış daha sonra bacağından bıçaklayarak yaralamıştı. E.Y. bacağındaki bıçak yarası nedeni ile olduğu yere yığılmıştı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti.

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    Etiketler:
    Binnur Açış, Dursun Aydemir, Engin Kayıran, Beyoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Tecavüz
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