Kılıçdaroğlu: AK Parti ve MHP 'Yönetemiyoruz, seçime gidelim' diyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'erken seçim' tartışmaları konusunda kendilerinin bir seçim istemediklerini ancak AK Parti-MHP ittifakının "Biz yönetemiyoruz, seçime gitmek zorundayız" diyeceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tekrar tutuklanmasının ise adalet ve hukuk sorunu olduğunu vurguladı.