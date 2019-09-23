İmamoğlu: İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz, İBB'nin personel alımları ve kriterleri açıkça ilan edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştiraklerine ilişkin personel alımlarının kariyer sayfası üzerinden yayınlanacağını ve başvuru sürecinin internet üzerinden takip edilebileceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) işten çıkarılan personelle ilgili tartışmalar sürerken, belediyede işe alımlara ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Başlatılan yeni hizmetle ilgili açıklamalarda bulunan İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, "Kariyer.ibb.istanbul adresine giren vatandaşımız özgeçmişini oluşturup kaydedebilecekler. Aynı şekilde oradaki İBB ve iştiraklerinin olası ilanlarına erişebilecekler. Bu ilanlar kendilerine uygunsa özgeçmişini gönderip değerlendirme sürecini takip edecekler" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeni hizmete ilişkin bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, paylaşımında "İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz. İBB ve iştirakleri personel alımlarını ve kriterlerini açıkça ilan edecek. İş arayan vatandaşlarımız kariyer sayfamıza online olarak başvurup tüm süreci takip edebilecekler" dedi.

İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz. İBB ve iştirakleri personel alımlarını ve kriterlerini açıkça ilan edecek. İş arayan vatandaşlarımız kariyer sayfamıza online olarak başvurup tüm süreci takip edebilecekler;https://t.co/Wfey53RJrn pic.twitter.com/zTGpU334jU — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 23, 2019

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