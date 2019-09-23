Pakdemirli'den süt fiyatlarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Süt fiyatı belirlemede, tek fiyat uygulamasından yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz" dedi. Pakdemirli ayrıca Çin'e süt ihracatı yapılacağını da açıkladı.

Pakdemirli, İstanbul'da düzenlenen Dünya Süt Zirvesi'nde konuştu.

Sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini çözecek bir reform olan çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirten Pakdemirli, "Süt fiyatı belirlemede, tek fiyat uygulamasından yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz" dedi.

Pakdemirli ayrıca, "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık" diye konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

"67 adet işletmenin CİFER sisteminde kaydı yapıldı. Çin tarafının onaylamasına takiben düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak."