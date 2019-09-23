Kızılay Başkanı Kınık'tan '12 bin dolara köşk kiralandı' iddialarına yanıt

Kızılay'ın Türk Kızılayı İstanbul Genel Başkanlık Makamı' için 2016'da İstanbul Rumelihisarı yakınlarında Boğaz manzaralı 450 metrekare büyüklüğünde yüzme havuzlu köşk kiraladığı, köşkün kiralanma gerekçesi olarak yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun İstanbul’da yaşamasının gösterildiği ileri sürüldü.

Bu arada Genel Merkezimiz Ankara’da adımızı verdiğimiz Kızılay’da İstanbul ofisimiz de Eyüp Sütlücededir. Başkaca yalı veya köşklerde şubemiz bulunmamaktadır 😊, kahve içmeye de bekleriz 🙋🏻‍♂️ pic.twitter.com/1DWSPRH9DI — Kerem Kınık (@drkerem) 22 сентября 2019 г.

​Söz konusu iddialara sosyal medya hesabından, kurumun İstanbul ve Ankara'daki merkezlerinin konum bilgilerini paylaşarak yanıt veren Kızılay Başkanı Kerem Kınık, şunları söyledi:

"Geleceğe dair de anlatılacak çok şey var ancak mecra müsait değil, 2030 Stratejik Hedeflerimiz https://www.kizilay.org.tr/ms/hedef2030/ bu anlamda incelenebilir. Bize güvenmeye, iyilikleri izlemeye ve Bayrağımızın emaneti Türk Kızılay Hilali ile gururlanmaya devam ediniz. Bu arada Genel Merkezimiz Ankara’da adımızı verdiğimiz Kızılay’da İstanbul ofisimiz de Eyüp Sütlücededir. Başkaca yalı veya köşklerde şubemiz bulunmamaktadır, kahve içmeye de bekleriz."