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13:37 23 Eylül 2019
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    teleferik

    Sapanca'daki teleferik projesi tepkilere neden oldu

    DHA
    Türkiye
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    Sapanca'da hayata geçirilecek Teleferik Projesi vatandaşların tepkisine neden oldu. 3 bin ağacın kesilmesine neden olacak proje park ve deprem toplanma alanına yapılacak.

    Çöp suları Sapanca Gölü'ne akıyor
    © Fotoğraf : DHA
    Çöp suları Sapanca'da içme suyuna karışıyor
    Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Sapanca Belediyesi tarafından turizme katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl ihale edilen “Teleferik Projesi” Kırkpınar Mahallesi’nden başlayacak, bin 500 metrelik mesafenin ardından Mahmudiye İncebel mevkisinde sona erecek.

    25 yıl geçerli yap-işlet-devret modeliyle Bursa Teleferik A.Ş tarafından inşa edilecek proje yaklaşık 80 milyon liraya mal olacak.

    VATANDAŞLAR PARK İÇİN ARAZİYİ HİBE ETMİŞTİ

    Sapanca Kırkpınar Mevkiinde yaşayan vatandaşlar ise yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvurduklarını belirterek “Henüz mahkeme yürütmeyi durdurma yönünde bir karar vermedi. Açılan ve süren davalar varken çalışmalara başlanmamalı” dedi.

    TMMOB bileşenleri adına açıklama yapan MMO Sakarya İl Temsici Salim Aydın,  “Kırkpınar'da seçilen alan Acil Afet Toplanma alanı olmakla birlikte bölge halkının kullandığı çocuk parkı ve dinlence yeri. Ayrıca, geçmişte bölge halkı tarafından başka amaçla kullanılmamak kaydıyla devlete hibe edilmiş bir arazi” dedi.

    3 BİN AĞAÇ KESİLECEK

    Sözcü
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    Teleferik hattının 17 bin  metrekarelik bölümünde yaşları 5 – 80 aralığında yaklaşık 3 bin adet ağacın kesileceğine dikkat çeken Salim Aydın, “Teleferik projesi burada yapılırsa hem yeşil alan azalacak hem de erozyon, sel ve su baskınları riskin artacak” diye konuştu.

    Sakarya ilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından ile onaylanmış olan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni planın hiçbir yerinde bölgede teleferik veya herhangi bir yapı yapılacağına dair bilgi olmadığını söyleyen Aydın, “Bir yıl önce yer teslimi yapılmış bir alan için bir yıl sonra ellerinde onaylı uygulama projeleri olmadan, inşaatın vasıflarını belirtir tabela dahi asılmadan alelacele polis eşliğinde ve özel güvenlikle alana girmeye çalıştılar. Böyle bir girişimin bölgede yaratacağı ticari getiriden daha çok flora fauna yapısına yapacağı etkilerin üniversitelerin ve meslek örgütlerinin uzman kadrolarıyla tespit edilmesi gerekiyor” dedi.

    BAŞKA YERE ALINMALI

    Sapanca Belediye Meclis Üyesi CHP’li Arda Nihat Şahin, teleferik çıkış noktasının başka yere alınması gerektiğini ifade ederek, “Bölgede zaten trafik sorunu gün geçtikçe ilerliyor. Bu yatırım en yüksek arazi değerine sahip Kırkpınar'ın değerini düşürür.  Telefrik projesinin Sapanca'da daha atıl bir yerden çıkıp yaylaya ve oradan da Kartepe'ye ulaşması gerekiyor” dedi.

    'TELEFERİĞE BİNME İHTİYACI DUYACAĞINI DÜŞÜNDÜK'

    Öte yandan, geçen sene Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer konuyla ilgili AA'ya yaptığı açıklamada projeyle Sapanca'nın, nüfusunun üç katı turisti ağırlamasının hedeflendiğini belirtmiş ve "Otele gelen misafirlerimizin Sapanca'mızın sahil şeridinde güzel bir yürüyüş yaptıktan sonra teleferiğe binme ihtiyacı duyacağını düşündük. Diğer illere baktığımızda büyük katkı sağladığını gördük ve ihaleyi yaptık" demişti. 

    Projeyi yaparken doğayı koruyacaklarını belirten Yılmazer, "Doğayı tahrip etmeden, yeşili koruyarak projeyi yapacağız. Göreve geldiğimiz günden beri gölü ve yeşili korumak, aynı zamanda bu güzellikleri insanlara sunmak için 'koruyarak kullanma' ilkesini benimsedik" diye konuştu. 

    Etiketler:
    Toplanma alanı, Deprem, park, teleferik, Sapanca
    Topluluk kurallarıTartışma
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