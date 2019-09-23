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13:37 23 Eylül 2019
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    İBB, ilk 'ortak masa'yı Üsküdar'da kurdu

    © Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i ziyaret etti. İstanbul'un 39 ilçesinde kurulacak 'ortak masa'ların ilki Üsküdar'da gerçekleşti.

    İstanbul’un 37 ilçe belediye başkanı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde bir araya geldi.
    © DHA /
    İstanbul’un belediye başkanları ‘ortak masada’ buluştu
    İstanbul'daki 39 ilçenin belediye başkanları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla, 12 Eylül'de Yenikapı'da bir araya gelmiş, kentin sorunlarının tespiti ve çözüm yolları konusunda “ortak masalar” kurulması konusunda görüş birliğine varılmıştı. Ortak masaların ilki Üsküdar'da toplandı.

    Ortak masa toplantılarına Üsküdar'la başlamış olduklarını belirten İmamoğlu, “Hem Üsküdar'ın, İBB ile bağlantılı bize anlatacaklarını dinlemek hem de o ilçede yürüyen spesifik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak istiyoruz. Bugün, sizin hazırlığınız tarafıyla Kirazlıtepe Mahallesi'nin sorunlarını dinlemek istiyoruz; nedir, ne değildir, kurum hafızası açısından. Bu sohbet öncesinde arkadaşlarımızdan sizinle ilişki kurulup bilgi alınmasını istemiştim, ön hazırlık yapılsın diye. Neticede insanlar fayda görsün. Sorun varsa çözülsün. İki kurum da birbirine o anlamda yardımcı olsun. Bunu daha koordineli ve sık yaptığımızda, bütün ilçelerin kendi sorunları çözülür. İBB'nin de önünde dizilmiş olan sorunlar çözülür” dedi.

    TÜRKMEN:DEVAM EDEN İŞLERİ İNŞALLAH TOPARLARIZ

    © DHA /
    İmamoğlu: İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz, İBB'nin personel alımları ve kriterleri açıkça ilan edilecek
    Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de “Üsküdar'dan başlıyor olmanız da bizim için anlamlı. Sabit nüfusumuz 550 bin civarında, günlük hareketli nüfusumuz 2 milyon. Burası, Anadolu Yakası'nın son ilçesi, Avrupa. Yakası'na geçişin ilk ilk ilçesi. Bizim günlük topladığımım çöp miktarı, 750 ton. Çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyemiz ve hükümetimiz birlikte güzel işler yapacağız. Zaten yapılıyor da. Önemli projelerin başlayıp, bittiği yer burası. Devam eden işlerimiz var. İnşallah toparlarız” diye konuştu.

    İmamoğlu, Türkmen'in dileğini, “Toparlayacağız tabii ki. İstanbul'da hem biz hem siz, onun için seçildik. Hep beraber toparlayacağız. Hem entegre işler hem de mevcutta hedefler koymak lazım. Üsküdar, İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Yakın dönemde de hızlı yapılaşmış ve kentsel dönüşüm için de önemli bir merkez Üsküdar. Sadece konuşulan Kirazlıtepe değil, birçok mahallesinde o sorun var, onu biliyorum. Ortak akılla, İstanbul'un hafızasına iyi işleri inşallah hep beraber yaparız” şeklinde yanıtladı.

    TÜRKMEN, SUNUM YAPTI

    Neslican Tay'ın ailesini hastanede ziyaret eden İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı
    © Ekrem İmamoğlu
    Neslican Tay'ın ailesini hastanede ziyaret eden İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı
    İmamoğlu ve Türkmen, daha sonra kurmaylarıyla birlikte sunumun yapılacağı toplantı odasına geçti. Yapacakları sunumun 4 başlıktan oluştuğunu kaydeden Türkmen, bunları şöyle sıraladı:

    “Bir tanesi İBB'nin Üsküdar'da devam ettiği işler var. Onları sizlere son haliyle görselleri ile beraber sunmak isterim. İkincisi vatandaşlarımızın 5 yıllık, 10 yıllık isteklerini dikkate alarak bir takım yapılması gereken işler var, vaatler var onları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Üçüncüsü ise sizin de vakıf olduğunuz Kirazlıtepe Mahallemizde bir kentsel dönüşüm meselesi var. Herkes bir şey söylüyor. Bir de biz konuyu net bir şekilde doğrusunu sizlere anlatmak isteriz. Son olarak da spesifik özel konular var, onları sizle paylaşacağız.”

    İmamoğlu da şunları söyledi: “Burası bir münazara masası değil, tartışma masası değil. Daha sonra da arkadaşlarımızın süreci hızlıca takip etmelerini isteyeceğiz. Zaten 39 belediye başkanımıza, bölge masaları tayin ettik. Siz de verdiğiniz ya da vereceğiniz bilgiler üzerinden sürecin nasıl gittiği konusunda takipçi olacaksınız. Ruhuna uygun hareket edelim diye söylüyorum. Yani ‘sizin dediğiniz-bizim dediğimiz'; ‘sizdeki bilgi-bizdeki bilgi' değil. Münazara yapılacaktır; ama kendi uzmanlık alanı içerisinde yapılsın. Örneğin; bir sonraki buluşmada, -Kirazlıtepe çok konuşulduğu için söylüyorum- uzman arkadaşlarımız bir araya gelsinler. Ben, sürecin hızla toparlanmasını istiyorum. Oradaki insanların mağdur olmasını istemiyorum. Sizin getirdiğiniz yerden sonra, bizim de itekleyeceğimiz tarafı varsa, toparlayalım. Bir an önce oradaki sorun tartışılmaktan çıkarılsın.”

    Etiketler:
    Ortak Masa, Hilmi Türkmen, Üsküdar, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, İBB
    Topluluk kurallarıTartışma
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