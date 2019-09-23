AK Partili Muş: Abdulhamit Gül hükümetle uyumlu bir bakan, bu tartışmaları ortaya atan CHP'ye yakın medya organlarıdır

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün odağında olduğu 'FETÖ ile mücadele' tartışmalarıyla ilgili olarak "Bu tartışmaları ortaya atan CHP’ye yakın medya organları ve belli yazarlardır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "FETÖ ile mücadele FETÖ'cü yöntemlerle yapılamaz. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bu FETÖ'nün bir tezahürüdür. Daha düne kadar FETÖ ile aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün utanmadan çıkıp FETÖ'yle mücadele dersi vermeye kalkmasınlar" şeklindeki açıklamasıyla başlayan tartışmaya AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da katıldı.

Gül için "Hükümet ile uyumlu bir bakanımız. Büyük bir özveri ile hareket etmektedir" ifadesini kullanan Muş, şöyle devam etti:

"Pek çok tartışma yapılıyor. Fakat bu tartışmaları ortaya atan daha CHP ile ortak hareket eden yazarlardır. Dolayısıyla bu tartışmaları ortaya atan CHP’ye yakın medya organları ve belli yazarlardır."

Muş ayrıca, "Abdulhamit Bey'in konuşmalarını farklı mecralara çeken bakanın kendisi değildir" görüşünü dile getirdi.