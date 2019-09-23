Akademisyen Ceren Damar'ı öldüren sanığa 'kız arkadaşını tehdit'ten dava açılmış

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in Kıbrıs'ta okurken kendisinden ayrılan kız arkadaşının uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderip, genç kıza ait sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla 'tehdit' suçundan yargılandığı ortaya çıktı.
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Hasan İsmail Hikmet, polisin takibi soncu yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma 7 ayda tamamlanarak Hasan İsmail Hikmet hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması Cuma günü görülecek. Bu dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıkacak olan sanık Hasan İsmail Hikmet'in, Kıbrıs'ta okurken 2015 yılında tanıştığı kız arkadaşını tehdit ettiği gerekçesiyle de hakkında dava açıldığı ve yargılanmasının sürdüğü ortaya çıktı.
Davanın soruşturma dosyasına giren bilgilere göre; Hikmet, Kıbrıs'ta okurken tanıştığı G.T. ile bir süre aynı evde yaşadı. Kısa süre sonra G.T. Hikmet’ten ayrıldı. Bunu kabul etmeyen Hikmet, genç kızın uygunsuz fotoğraflarını aile ve arkadaş çevresine göndermekle tehdit etti. İddialara göre tehditler nedeniyle bunalan G.T. okulu bırakarak Fransa'da yaşayan ailesinin yanına döndü.
G.T.'nin şikayet dilekçesine göre; Hikmet tehditlerini telefonda da sürdürüp, kızın annesini arayıp aralarında geçen ilişkiyi anlattı. G.T., Hikmet’in şifresini bildiği sosyal medya hesabından uygunsuz fotoğraflarını paylaşınca hem yaşadığı Fransa’nın Lyon kentinde, hem de konsolosluk aracılığıyla Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet dilekçesi gönderdi.
G.T.’nin Eylül 2015 tarihli dilekçesinde, "Adıma açılan sahte hesaplar, şifresini ele geçirdiği sosyal medya hesabımdan onunla geçirdiğimiz zamandan kalma özel ve cinsel içerikli fotoğraflarımı yayınlayıp beni herkese rezil eden Hasan İsmail Hikmet adlı şahıs Temmuz ayından beri tehdit ve şantajlarda bulunmaktadır. Kendisinden ayrıldığım için bunları yapmaktadır. Hayatım dayanılmaz ve çekilmez hale gelmiş ve psikolojik sorunlar yaşamaktayım. Hakkında dava açılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı
Şikayet üzerine Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Hikmet, suçlamaları kabul etmedi.
G.T.’nin sosyal medya hesabından yayınlanan fotoğraflar ve cep telefonundaki tehdit mesajlarını eklediği ikinci şikayeti sonrası Hikmet hakkında 2018 yılında 'tehdit' suçundan dava açıldı.
G.T.'nin avukatlarının talebi üzerine soruşturma ve kovuşturma aşamasında tehditlerin sürdüğü gerekçesiyle '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında sanık hakkında koruma tedbiri kararı verildi.
Mahkeme, koruma kararına rağmen tehditlerin sürdüğü yönünde yapılan başvuru üzerine Hikmet için 5 günlük zorlama hapis cezası verdi. Ancak bu ceza itiraz üzerine kaldırıldı. Gölbaşı 2'inci Asliye Mahkemesi’ndeki yargılamanın sürdüğü öğrenildi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)