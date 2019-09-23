Piar: Babacan’ın yüzde 8-9 civarı bir oy alacağı görülüyor

Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, gündemdeki yeni parti tartışmalarını Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'a değerlendirdi.

Atalay, Doğan'ın "24 Haziran seçimlerine göre Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oy oranları yeni kurulacak partileri de hesaba katacak olursak sizce nasıl şekillenir?" sorusuna "Bugün, henüz adı geçen yeni partiler kurulmamışken yaptığımız anket çalışmalarında Babacan’ın yüzde 8-9lar civarı, Davutoğlu’nun da yüzde 3 civarı bir oy alacağı görülüyor" yanıtını verdi.

Atalay şöyle devam etti:

"Davutoğlu aldığı oyların neredeyse tümünü AK Parti’den alırken, Babacan ise 5 puan civarında bir oyu AK Parti tabanından alacak gibi görülüyor. Bu oy geçişleri ile iktidarın sürdürülebilirliği bugün için mümkün görülmüyor.

Bu durumda iktidar, bu kayıplar için önlem alacak ve özellikle HDP’nin karşı blokta olmasını kullanarak, toplu olarak muhalefeti HDP ve PKK ile iş birliğiyle suçlayacaktır. Yani bu siyaset gereği iktidar, daha fazla milliyetçilik pompalayacak ve muhalefeti zayıflatma politikasını da bunun üzerine kurgulayacaktır.

Halka milliyetçilik pompalayarak siyasi duruş belirleme konusunda Erdoğan’ın önünde zaten başarılı bir örnek var; Devlet Bahçeli. Bu durumda Erdoğan’ın, kendisini bu kitleye daha kolay anlatabilmesi için yapacağı tek şey Devlet Bahçeli’ye benzemek olacaktır ki, Erdoğan da zaten bunu yapıyor."

'İYİ PARTİ, YENİ PARTİLERLE SAĞ İTTİFAK YAPAR’

Doğan, devamında Atalay'a "Muhalefet partileri olası bir erken seçime ne kadar hazır?" sorusunu yöneltti. Atalay'ın buna cevabı da şöyle oldu:

"Muhalefet partilerinden çok iktidar olası bir seçime ne kadar hazır ona bakmak lazım çünkü muhalefette motivasyon iktidarı devirmek, bu yüzden de yekpare hazır durumda, ama iktidar çok sancılı bir süreç geçiriyor ve elde olanı koruma çabasında. Muhalefet seçime hiç olmadığı kadar hazır, çünkü artık yerelde de çok güçlü.

Muhalefette asıl soru şu olmalı, kim kiminle ittifak yapar? Bence İYİ Parti, yeni partilerle sağ ittifak yapar, CHP tek başına HDP tek başına seçime katılmalı. Bu sayede muhalif sağ, CHP ya da HDP ile organik bir bağ kurmadan iktidardan gelecek olan algı operasyonlarına karşı da en baştan savunma yapmış olur."