MHP’li başkan yabancı adlı iş yerlerine ruhsat vermeyecek: Türkçeden utananların bu milletin parasını almaya hakkı yok

MHP'li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kentte bulunan yabancı isimli iş yerlerine ruhsat vermeyeceklerini açıkladı. Sarı, "Türkçeden utananların, yabancı isim kullananların, Türk milletinin parasını almaya hakkı yoktur. Ben Mehmet Sarı olarak buna müsaade etmem, etmeyeceğim" dedi.

Kentin birçok yerinde yabancı isimler verilen iş yerlerinin bulunduğunu belirten MHP'li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, bundan sonra açılacak iş yerlerine Türkçe isimler konmasını istedi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Sarı, yabancı isim koyan iş yerlerine belediye olarak ruhsat vermeyeceklerini söyledi.

'HERKES ÖZ BENLİĞİNİ KORUMAK ZORUNDA'

İş yerlerine yabancı isim koyma sorununun sadece Amasya’nın değil bütün Türkiye’nin sorunu olduğuna dikkat çeken Sarı, şöyle konuştu:

“Bu şehirde yabancı isim taşıyan kurum ve kuruluşlara, kafe, kafeterya, fırın, bakkal, ayakkabıcı, kunduracıdır, ruhsat verilmesini yasaklıyorum. Herkes öz benliğini korumak zorunda. Eğer Türkçeden utanıyorsa, Türkçe kelimeden sıkılıyorsa, Türk milletinin parasını almaya hakkı yoktur diye düşünüyorum. Mehmet Sarı olarak o fırsatı vermeyeceğimi beyan ediyorum."