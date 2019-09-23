MHP’li başkan yabancı adlı iş yerlerine ruhsat vermeyecek: Türkçeden utananların bu milletin parasını almaya hakkı yok

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Sarı, yabancı isim koyan iş yerlerine belediye olarak ruhsat vermeyeceklerini söyledi.
'HERKES ÖZ BENLİĞİNİ KORUMAK ZORUNDA'
İş yerlerine yabancı isim koyma sorununun sadece Amasya’nın değil bütün Türkiye’nin sorunu olduğuna dikkat çeken Sarı, şöyle konuştu:
“Bu şehirde yabancı isim taşıyan kurum ve kuruluşlara, kafe, kafeterya, fırın, bakkal, ayakkabıcı, kunduracıdır, ruhsat verilmesini yasaklıyorum. Herkes öz benliğini korumak zorunda. Eğer Türkçeden utanıyorsa, Türkçe kelimeden sıkılıyorsa, Türk milletinin parasını almaya hakkı yoktur diye düşünüyorum. Mehmet Sarı olarak o fırsatı vermeyeceğimi beyan ediyorum."
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