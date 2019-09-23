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16:48 23 Eylül 2019
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    Bilecik'te 'bekarlara maç yasağı' 1 ay sürecek

    © DHA /
    Türkiye
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    Bilecik'te 1. Amatör Lig maçlarına erkeklerin sadece 12 yaşından küçük seyirciler ve eşleriyle girebilmesi kararının 1 ay süreceği belirtildi. Bilecik Valiliği bu kararın 'olası yaşanabilecek taşkınlık,  zarar verme ihtimali ve güvenlik açısından bir takım fiziki eksikliklerin bulunması nedeniyle' alındığını açıkladı.

    Bilecik'te amatör ligde oynanan Bilecikspor-1299 Bilecik Kulübü maçını, alınan karar gereği yanında eşi veya kadın arkadaşı olmayan erkek taraftarlar izleyemedi. 
    © AA /
    Yanında kadın bulunmayan erkekler stada giremedi
    Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan Edebali Stadı'nda devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle müsabakaların bir süre Şeyh Edebali Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan sentetik çim sahada oynanmasına karar verdi.

    Bunun üzerine, yetkililerin stat ve çevresinde yaptığı inceleme sonrası güvenlik gerekçesiyle, maça erkek taraftarların tek başına girmesi yasaklandı.

    İlk olarak iki gün önce 1'nci Amatör Ligi'nin açılış karşılaşı Bilecikspor - 1299 Bilecik karşılaşmasında uygulanan kararın, 1 ay boyunca devam edeceği açıkladı. 

    VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

    Bilecik Valiliği, amatör maçların oynandığı stada bekar erkeklerin alınmamasına yönelik açıklama yaptı.17 Eylül tarihinde yapılan güvenlik kurul toplantısına alınan kararda şu ifadelere yer verildi: "Sayın Valimiz Başkanlığında 17.09.2019 günü toplanan, Bilecik Belediye Başkanlığı Temsilcisinin de hazır bulunduğu İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, bakım çalışmaları yürütülmesi nedeniyle Bilecik Şehir Stadı'nda kısa bir süre müsabakaların oynanamayacak olması ve Bilecikspor Kulübü temsilcisinin maçların Şeyh Edebali Üniversitesi Sahası'nda oynanması yönündeki talebine binaen, bu sahanın yeni oluşu, olası seyircilerce yaşanabilecek taşkınlık ve zarar verme ihtimali, güvenlik açısından bir takım fiziki eksikliklerin bulunması ve devam eden kazı çalışması nedeniyle taraftarların tribüne sadece saha içinden ulaşma imkanı olması sebebiyle sahada maçların seyircisiz oynanması ancak bayanların maça gelişlerinin özendirilebileceği böylece daha güvenli ve huzurlu bir ortam oluşacağı hususları tüm üyelerce mutabakat sağlanarak kurul kararı olarak kayıt altına alınmıştır. Bilecikspor Kulübünün bayanların ve çocukların maça yalnız gelişlerinin pek mümkün olmayacağı değerlendirmesine karşı Valiliğimizin şifahi talimatıyla ailece maça gelinebileceği hususu ilgilere duyurulmuştur. Konu yalnızca bu çerçevede değerlendirilerek karşılaşma oynanmış ve olaysız şekilde sona ermiştir.

    'DİĞER TAKIMLAR DA BURADA OYNAYACAK'

    Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, alınan kararından bundan sonra oynanacak 3 karşılaşma içinde geçerli olduğunu belirtti. Şeyh Edebali Stadı'nda en az 1 ay daha bakımda olması nedeniyle üniversitenin sentetik sahasında maçların oynandığını ifade eden Toku, "Burada oynanan müsabakanın Şeyh Edebali Stadı'nda oynanmamasının nedeninin emniyet açısından olduğu gösterildi. İstasyon sahamız da var fakat orada da zemin küçük olduğundan dolayı da Bilecikspor yönetimi o sahayı kabul etmedi. Son olarak burası tercih edildi. Şu anda bayanların ve 12-13 yaşlarındaki küçük çocukların gelmesine izin verildi. Burada Bilecikspor 1 ay süresince Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nı kullanacak. Bilecik Edebali Stadı'nın olmayışı, şu anda bakımda oluşu nedeniyle 1 ay süresinde müsabakaları burada oynatacağız. Bilecik Edebali Stadı'nın bakımı bitince orada oynanacak müsabakalar" dedi.

    Bilecik'in amatörde Bilecikspor, 1299 Bilecik ve Bilecik Gençler Birliği takımları ile temsil edildiğini ve bu takımların üniversite yerleşkesindeki sentetik sahada maçlarını oynayacaklarını kaydeden Tok, "Onlar da burada oynayacaklar. Sadece Bilecikspor olarak değerlendirmeyelim. Fiziki kurallara uygun mu? Değil mi? Onlar değerlendiriyorlar. Kurallara uygun değilse, seyirci istemeyebilir. Süper Lig'de de deplasman yasakları uygulanıyor. Taraftarlar gelmesin deniyor. Herkesin bu konuya saygı duyması gerekiyor" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Kadın, Yasak, Bekar, Maç, Bilecik
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