İYİ Partili Yılmaz: Görüşme talebi IMF heyetinden geldi

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, IMF heyeti ile yaptıkları toplantının gizli olmadığını, heyetin kendilerini davet ettiğini söyledi. Yılmaz, toplantıda Türk Lirası'nın durumunun gündeme geldiğini belirtti.

Independent Türkçe'den Gökçen Tuncer'in haberine göre, CHP'nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Partili Yılmaz'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle yaptığı görüşmeye yönelik eleştiriler sürerken, Yılmaz görüşme talebinin IMF heyetinden geldiğini ifade etti.

Görüşmenin prosedüre uygun ve gizli olmadığını aktaran Yılmaz, Türkiye'nin 'Dördüncü Madde Konsültasyonu' çerçevesinde IMF'yi davet ettiğini hatırlatarak, 12 Eylül’de Türkiye’ye gelen heyetin ziyareti hakkında şunları söyledi:

"Türkiye’deki ekonominin genel durumunu tespit edip diğer 186 üye ülkesiyle paylaşmak üzere yapılan bir ziyaret bu. Bunu yaparken önce ülkenin ekonomi politikasından sorumlu resmi makamlarla ve hükümetle görüşüyorlar. Arkasından Türkiye’deki sivil toplum örgütleriyle, sermayenin temsilcileriyle ve diğer ilgililerle bir görüşme yapıyorlar. Muhalefet olarak bizimle de görüşmek istediler. Dolayısıyla teklif onlardan geldi. Biz gizli bir toplantıya gitmedik. Bizim adımız, sanımız, kurumumuz belli. Bize sorulan soruları kendi perspektifimizden namuslu dürüst şekilde yanıt verdik."

Kendilerinden ekonominin genel bir değerlendirmesini istediklerini aktaran Yılmaz, "Ben kendi açımdan bu değerlendirmeyi yaptım. Bu değerlendirme de şu zamana kadar gerek parlamentoda kanun teklif tasarıları görüşülürken, gerek bütçe görüşmelerinde, gerek sosyal medyada, televizyonda vs. yaptığım, kamuoyunca bilinen görüşlerimi tekrar ettim" ifadelerini kullandı.

'YORUM YAPMADILAR, SADECE DİNLEDİLER VE NOT ALDILAR'

Yılmaz, ekonomi hakkındaki genel değerlendirmesinin yanı sıra bazı spesifik soruların olduğunu da belirterek bunlardan birkaçını şöyle anlattı:

© AA / Raşit Aydoğan Çelik: CHP her gün 'Hükümet IMF'ye gidecek' diye eleştiriyor, ondan sonra da saklı bir şekilde IMF'yle görüşüyor

Kamu çalışanlarına ilk yıl için yüzde 4+4, ikinci yıl için yüzde 3+3 zam yapıldı. İç talebin canlanabilmesi için bunun daha yüksek olması lazım.

Merkezi hükümet borcunun milli gelire oranına baktığımızda yüzde 32 civarında. Dolayısıyla burada bir mali alan var. Ama biz kamu-özel işbirliğinden, yap-işlet-devret’ten ne kadar yükümlülük ortaya çıktığını bilmediğimiz için bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla elimizde bilgi belge yok’ dedik.

Yılmaz, toplantıda Faik Öztrak ile IMF’den üç kişinin olduğunu aktardı.