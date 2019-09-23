CHP: IMF ile gizli saklı bir görüşme yapmadık, Raci Bey'in haberi yoksa onun sorunu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, IMF heyetiyle yapılan görüşmenin 'gizli saklı' olmadığını söyledi. Öztrak, devamla "Raci Bey'in haberi yoksa onun sorunu" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında IMF heyeti ile yaptıkları görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

"Gizli saklı bir görüşme yapmadık, Ankara'da bir otelde görüşme yaptık. Raci Bey'in haberi yoksa onun sorunu" diyen Öztrak, şöyle devam etti:

"IMF'yi dördüncü madde kapsamında ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. 4 madde konsültasyonlarının muhatabı hükümettir. Bu madde kapsamında IMF çeşitli görüşmeler yapar. Bizim görüşmelerimiz de bu kapsamdadır.

Hükümet ve yandaşları bu kapsamdaki bir görüşmenin üzerine mal bulmuş mağribi gibi atlamasın. Bizde gizli olan bir şey yok. Ancak karşı tarafta gizli gizli tank palet fabrikasını peşkeş yapmak var. Bizde McKenzie ile kapı arkasında görüşmek, onlarla kayyum görüşmeleri yapmak olmaz. CHP her zaman şeffaf olmuştur, gerekenleri açıklamıştır."

'IMF'Yİ BAKANLIK DAVET ETMİŞTİR'

Öztrak başka bir soru üzerine şunları kaydetti:

"İktidar dördüncü madde görüşmeleri kapsamında ne kadar muhatap ise biz de öyleyiz. İktidar tarafında bir telaş görüyorum. Bunlar nereden çıkıyor? Hele hele bunu IMF İcra Direktörü olarak gönderdiğimiz bir ismin bilmemesi tuhaf. Eğer bundan icra direktörünün haberi yoksa, Hazine'nin haberi yoksa bu bizim meselemiz değil. Benim Hazine Müsteşarı olduğum dönemde IMF muhalefetle görüştü. Henüz iktidara gelmediği dönemde AKP ile de görüştüler. Bu görüşmeler periyodiktir. IMF üye ülkelerin ekonomilerini denetler ve raporlarını açıklar.

Bu onun hem üyesi olan ülkeye hem de üyesi olan diğer ülkelere olan borcudur. Bu rutin bir iştir. Ama yönetimdeki iktidarın çağırması gerek. Demek ki çağırmışlar. Siz duydunuz mu bu çağrıyı? Biz açıklardık, saydamlığın ülkede geldiği durum ortada."

IMF İCRA DİREKTÖRÜ RACİ KAYA NE DEMİŞTİ?

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya, söz konusu toplantının bilgileri dahlinde olmadığını iddia ederek, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir" açıklamasında bulunmuştu.