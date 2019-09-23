Talas Belediyesi photoshopla Selena Gomez'e başörtüsü taktı

Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın imzasıyla şehir merkezine konan billboardlarda "Öğrenci kenti Talasımıza hoş geldiniz" dendi.
Söz konusu billboardlarda dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'e de photoshopla başörtüsü takıldığı görüldü.
The banner which belongs to Municipality of Kayseri in Turkey shows Selena in a hijab [it’s an edit of course] pic.twitter.com/dXMnCdIdmf— Selena Gomez Worldwide (@WorldwideSelG) September 22, 2019
Gomez'in hayran sayfalarının dikkatini çeken billboard sosyal medyada gündem oldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)