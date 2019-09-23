Ölen eşinin kuklasını yaptı, düğün konvoyunun önünü kesti

Zergüzel Teyze, çok büyük aşk yaşadığı 60 yıllık eşi Naci Turan’ın kuklasını yaptı. Kuklaya eşine ait kıyafetleri de giydiren Zergüzel Turan, böylelikle eşine duyduğu özlemi azaltmaya çalışıyor.
Zergüzel Turan, yaptığı kuklayı sadece evinden değil aynı zamanda yaşadığı köyde de yanından ayırmıyor. Eşi hayattayken geleneklerine göre düğünlerde konvoyların önünü kesen Turan, şimdilerde aynı geleneği eşinin kuklasıyla sürdürüyor.
Köylülerin de yoğun ilgi gösterdiği kuklayla en son Yunus Sertkaya ve Perihan Sertkaya çiftinin düğününe katılan Zergüzel Turan, yine kuklayla düğün konvoyunun önünü kesti.
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