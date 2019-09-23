Soylu: Sabahat Akkiraz konserine 'izin verin' diye talimat verdim, engellemek ne demek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz’ın konserinin Ankara Valiliği tarafından engellenmesi hakkında Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’in sorusunu yanıtladı. Soylu, konserin engellenmemesi için talimat verdiğini söyledi.

Batıkent Kültür Festivali kapsamında Lâl Gazel, Ahu Sağlam, Metanu ve Sabahat Akkiraz katılımıyla gerçekleşecek konser güvenlik engeline takıldı. Ankara Valiliği, konseri güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

Akkiraz, konserin yasaklanmasına "Başkent'te, ülkemizin göbeğinde bu bahane ile konser yasaklamak çok kırıcı. Suçumuz Türkü söylemek birilerine göre. Kimse türkülerimizi susturamaz” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de konuyu İçişleri Bakanı Soylu’ya soydu.

Zeyrek’in bugün Soylu’nun ifadelerini de aktardığı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Sabahat Akkiraz'ın Ankara'da vereceği konser, Valilik tarafından engellenmişti.

Elbette ki “güvenlik” ve “kamu esenliği” gerekçesiyle.

Kaderin cilvesine bakın ki bu engelleme Ruhi Su'nun ölüm yıl dönümüne denk gelmişti.

Devlet televizyonu TRT'nin “Hele dadaş hoş musan/Ayakların yan basir/yoksa sen sarhoş musan” türküsünü “Ayakların yan basir/yoksa sen oruç musan” diye değiştirmesini anımsadım.

“Bu çağda böyle kafa olmaz, bu işte bir tuhaflık var” dedim ve konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordum.

Bir süre sonra aradı ve “Orada birkaç günlük bir etkinlik için başvuru yapılmış. Valilik Sabahat Akkiraz konseri olduğunu bile bilmiyordu. ‘İzin verin' diye talimat verdim. Engellemek ne demek” dedi.

Bakan Bey'in talimatı Valiliğe ulaştığında iş işten geçmiş olsa gerek.

“TRT değiştirebiliyorsa ben de değiştirebilirim” düşüncesi ile Erzurum türküsünü ben de Valilik için şöyle değiştirdim:

“Hele Sayın Vali hoş musan? Ayakların yan basir…”

Hepinize “Hoş” bir hafta diliyorum.