Marmaris Belediye Başkanı Oktay: Thomas Cook, 25 bin turist getirecekti, yaralarımızı saracağız

Marmaris Belediye Başkanı Oktay, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Marmaris'e gelen İngiliz turistlerin yüzde 50'si Thomas Cook tarafından getiriliyordu. Ekim ayında Marmaris'e 25 bin kişi getirecekti. İflasın ardından bu iptal oldu şimdilik. Bölgemiz adına üzücü. Yaralarımızı saracağız" dedi.
Muğla'da Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının Marmaris için sıkıntı yaratabilecek bir durum olduğunu ancak umutsuzluğa düşmeyeceklerini söyledi.
Kendilerinin Thomas Cook'un durumunu göz önüne alarak İngiltere'de, Büyükelçilik başta olmak üzere tur operatörleriyle de toplantılar yaptıklarını aktaran Oktay, gelecek yıl nisan ayında uçak seferlerinin başlayacağını, Marmaris'i de turistlere hazır hale getireceklerini dile getirdi.
Thomas Cook ile tatile gelen turistler ve Marmaris'teki İngiltere Fahri Konsolosluğu ile irtibat halinde olduklarını belirten Oktay, şöyle konuştu:
"Fahri konsolosluk da biz de konuyla yakından ilgileniyoruz. Bölgemizdeki tüm konaklama tesislerimizden ricam, hiçbir şekilde misafirlerden ücret isteme ve odalarını boşalttırma gibi bir durum içinde olmasınlar. Turistlere Türk misafirperverliğine yakışır şekilde davranmalı. Herhangi bir talepte bulunulmamalı. ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) şuan Türkiye'de konaklayan Thomas Cook misafirlerinin ödemesini yapacak. Bizim yetkililer olarak umutsuzluğa düşme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. İngiltere'de ziyaretlerimizde verimli görüşmeler yaptık. Önümüzdeki yıla dair temaslarda bulunduk. Bu yıl gördüğümüz turist rakamlarını önümüzdeki yıl göremememiz söz konusu ancak biz kendi üzerimize düşeni yapacağız. Fuarlara katılacağız bölgemizin en az hasarla bu durumu atlatması için çabalayacağız."
Thomas Cook'un İngiltere ayağının iflas ettiğini dünyadaki diğer ülkelerde operasyonlarına devam ettiğini anlatan Oktay, "Marmaris'e gelen İngiliz turistlerin yüzde 50'si Thomas Cook tarafından getiriliyordu. Ekim ayında Marmaris'e 25 bin kişi getirecekti. İflasın ardından bu iptal oldu şimdilik. Bölgemiz adına üzücü. Yaralarımızı saracağız" ifadelerini kullandı.
Oktay, eylül ayını Marmaris'in yüzde 90 oranında dolulukla geçirdiğini, Thomas Cook'un iflasına sızlanmak yerine daha çok çalışarak başka alternatiflerle verdiği zararı azaltabileceklerini kaydetti.
Bir hafta İngiltere'de belediye olarak çalıştıklarını ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Oktay, "İngiltere'de önemli toplantılar gerçekleştirdik. Londra ve Manchester'da önemli tur operatörleriyle bir araya geldik. Turist sayımızı nasıl artırırız onun çalışmalarını yaptık. Bölge olarak sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Kentimizi sezona daha hazır hale getireceğiz" dedi.
Oktay, Çin Halk Cumhuriyeti'nin çeşitli bölgelerinde de temaslarda bulunduklarını, Çin'den Marmaris'e turistlerin gelmesi için altyapılarını onların taleplerine göre hazırlayacaklarını, en büyük sorun olan, doğrudan Dalaman'a uçak seferleri düzenlenmesi için de çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)