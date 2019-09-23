AK Partili Özkan: IMF ile anlaşma yetkisini millet size vermeyecek

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyeti ile görüşmesiyle ilgili, "Sayın Öztrak, IMF ile hangi anlaşma gayreti içerisindesiniz, anlaşıyor musunuz? Sürekli 'IMF ile anlaşma içeresindeler' iddianız bir temenniden mi ibaret? IMF ile anlaşma yetkisini bu millet size vermedi, asla vermeyecek" dedi.
AK Partili Özkan, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyeti ile görüşmesini DHA’ya değerlendirdi. Özkan, CHP ve İYİ Parti’nin uzun zamandan beri sürekli hükümeti kastederek "IMF ile anlaşacaklar" iddiasında bulunduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:
"Aslında bu iddianın bir temenniden ibaret olduğunu bu hafta sonu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın IMF yetkilileriyle yapmış olduğu görüşmelerden anladık. Ortada bir gerçek var; Bir taraf öteden beri var olduğu şekliyle sürekli IMF ile çalışıyor, biz de milletimizin kaynağını sadece ve sadece milletimizle paylaşmak ve refahını artırmak için mücadele veriyoruz. Sadece birkaç haftalık, birkaç aylık süre değil, 5-6 yıllık geriye gidecek olursak, Gezi ile başlayan, arkasından 17-25 Aralık ve Çukur terörü ile yaşadığımız süreçlerin tamamına baktığımızda, aslında faiz lobisi ne istiyorsa onu hayata geçirmek isteyen çevreler, Türkiye’deki dahili uzantılarıyla harekete geçmiş durumda. Faizi artırmanın yegane yolu sadece hükümetten olmaktan geçmez. Siz hükümet olmasanız dahi, Türkiye’de istikrarsızlığı artıracak, eylemlerle kamuoyunda güvensizliği artırarak faizi artırma imkanına sahipseniz IMF’nin taleplerini yerine getiriyorsunuz demektir."
Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP ve İYİ Parti sözcülerinin sık sık erken seçimi gündeme getirdiklerine dikkat çekerek, "Burada asıl yapılmak istenen ne? Başta genel başkanları ve CHP sözcüleri, sürekli erken seçimi dile getiriyorlar. 'Acaba nasıl bir erken seçim ortaya çıkarırız, nasıl Türkiye’de ekonomik gerekçelerle toplumdaki olmayan seçim talebini hayata geçiririz' gayreti içerisindeler. İşte bu hafta sonu yapılan IMF ile toplantının özünde tam anlamıyla IMF ile anlaşmaya Türkiye'yi zorlamak var. Ve IMF'nin taleplerini Türkiye'de hayata geçirmek için bir lobi faaliyeti yürütmek olarak algılıyoruz. Bu yolun doğru olmadığını, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin, Türkiye'ye bir rota ve istikamet çizilemeyeceğini, yapılacak bir toplantı varsa; bunu kamuoyunun önünde yapılması gerektiğini, Türkiye’yi anlaşmaya zorlamak ve Türkiye’yi seçime zorlamanın asla ve asla milli ve yerli siyasetin ürünü olmadığını CHP ve İYİ Parti yetkililerine milletten aldığımız iradeyle hatırlatmayı bir borç biliriz" ifadelerini kullandı.
Özkan, "Demek ki IMF ile görüşen birileri var. Ama bu hükümet değil. Bir de bakıyoruz ki IMF ile görüşen CHP. Şimdi soru sorma sırası bizde; Sayın Öztrak IMF ile hangi anlaşma gayreti içerisindesiniz, anlaşıyor musunuz? Sürekli 'IMF ile anlaşma içeresindeler' iddianız bir temenniden mi ibaret? IMF ile anlaşma yetkisini bu millet size vermedi, asla vermeyecek" diye konuştu.
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