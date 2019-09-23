İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebim devam ediyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. İmamoğlu, Veyis Ateş, Deniz Zeyrek ve Nevzat Çiçek'in sorularını yanıtlıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki büyükşehir belediye başkanları toplantısıyla ilgili açıklama yaparak, "Sayın Erdoğan'dan randevu talebim devam ediyor" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. İmamoğlu, Veyis Ateş, Deniz Zeyrek ve Nevzat Çiçek'in sorularını yanıtlıyor.
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