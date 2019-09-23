Erdoğan: 2023'te 400 bin binada sıfır atık sistemine geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'ne katıldı.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'nde konuşuyor https://t.co/A1zBvV08Bo— AA Canlı (@AACanli) September 23, 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük" ifadelerini kullandı.
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