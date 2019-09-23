Erdoğan: 2023'te 400 bin binada sıfır atık sistemine geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'ne katıldı.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'nde konuşuyor https://t.co/A1zBvV08Bo — AA Canlı (@AACanli) September 23, 2019

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük" ifadelerini kullandı.



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