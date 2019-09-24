Dilipak. İsrail’de Siyonistler 'Tanrıyı kıyamete zorlamak' için çalışıyorlar

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, siyaset, ekonomi, bilim ve teknolojinin tarihin sonunu getirecek bir savaşa hazırlandığını söyledi. Dilipak, “Bunlara inanın ya da inanmayın ama dünyanın nereye gittiğini görmek, anlamak ve sorumluluk üstlenmek adına bunları bilin" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Din, kıyamet ve şuuraltı' başlıklı bugünkü yazısında siyaset, ekonomi, bilim ve teknolojinin tarihin sonunu getirecek bir savaşa hazırlandığını söyledi.

Dilipak, “Bunlara inanın ya da inanmayın ama dünyanın nereye gittiğini görmek, anlamak ve sorumluluk üstlenmek adına bunları bilin. Trump bir Evengalik, İsrail’de Siyonistler iktidardalar ve ’Tanrıyı kıyamete zorlamak’ için çalışıyorlar” dedi.

Dilipak'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

“Duman, deprem, yeni hastalıklar, savaşlar, ateş, yer batması, güneşin batıdan doğması, Mekke ve Kudüs’te büyük fitne ve yıkım. Doğuda, batıda Yemen’de yer çökmesi, Kahdan ve Deccal fitnesi, intiharın artması, Hicaz’da büyük ateş, İsrail’le savaş, zinanın yaygınlaşması, cehalet ve zulmün yaygınlaşması, Fırat’ın suyunun çekilmesi.. Kimine göre, 55 kıyamet alametinden 5 tanesi hariç, hepsi gerçekleşmiş. Bunlara inanın ya da inanmayın ama dünyanın nereye gittiğini görmek, anlamak ve sorumluluk üstlenmek adına bunları bilin. Trump bir Evengalik, İsrail’de Siyonistler iktidardalar ve 'Tanrıyı kıyamete zorlamak' için çalışıyorlar. 'Tarihin sonu'nu getirecek bir 'Medeniyetlerarası savaş'a hazır olun. Siyaset, ekonomi, bilim ve teknoloji bu savaşa hazırlanıyor. Peki ya siz neye hazırlanıyorsunuz”