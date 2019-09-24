Egemen Bağış: Kılıçdaroğlu'nun ne dediği beni ilgilendirmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin' dediği Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile oraya gidip görevimi yapacağım" ifadesini kullandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Batı Platformu toplantısına katılan Egemen Bağış, Çekya Büyükelçisi olarak atanmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

"Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil edemezsin. Senin temsil ettiğin makam 'Saray'dır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin kendisini ilgilendirmediğini belirten Bağış, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile oraya gidip görevimi yapacağım" dedi.

Atamadan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür eden Bağış, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı; bu ülkede yıllarca siyasette, akademik çevrelerde ve özel sektörde hizmet vermiş vatansever olarak her zaman olduğu gibi milletimin hizmetkarı, devletimin oradaki bayraktarı olmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

'TURİZM POTANSYELİMİZİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Bağış, "2013’te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 5 milyar dolar ikili ticaret hedefi vardı, şu anda 3.6 milyar dolara ulaşıldı. 5 milyar dolarlık hedefi bir an önce yakalamak için Türkiye'de ekonomi alanında faaliyet gösteren kurumlarla iş birliği yaparak rakamı yükseltmeye çalışacağız" ifadesini kullandı.

Türk öğrencilerin Erasmus programı kapsamında ilk tercih ettikleri ülkenin Çekya olduğunu söyleyen Bağış, "Bu bizim için çok çok anlamlı. Onların da en çok seyahat ettiği ülkelerden bir tanesi Türkiye. Yani turizm potansiyelimizi artırmak için de çok ciddi çalışmalar ortaya koyacağız. Bugüne kadar yapılan bütün çalışmaların üzerine yenilerini ekleyerek elimizden gelen her türlü hizmeti de vermeye çalışacağız" dedi.